Entstehung der Erde: Neue Erkenntnisse über die Existenz wesentlicher Elemente für das Leben

Forscher gehen seit langem davon aus, dass die lebenswichtigen Elemente wie Schwefel und Stickstoff durch Asteroideneinschläge auf die Erde gelangt sind. Eine aktuelle Studie stellt diese Theorie jedoch in Frage und legt nahe, dass diese wesentlichen Elemente, sogenannte flüchtige Stoffe, möglicherweise von Anfang an auf der Erde existiert haben.

Die in Science Advances veröffentlichte Studie konzentrierte sich auf Chalkogene, eine Gruppe flüchtiger Elemente, zu denen Schwefel, Selen und Tellur gehören. Es ist bekannt, dass diese Elemente im Vergleich zu anderen wie Kohlenstoff und Wasserstoff leicht verdampfen. Durch das Verständnis, wie diese flüchtigen Stoffe entstanden und zur Erde gelangten, gewinnen Wissenschaftler wertvolle Einblicke in die geologische Geschichte des Planeten und die potenzielle Bewohnbarkeit anderer terrestrischer Welten.

Traditionell geht die Theorie des „späten Furniers“ davon aus, dass die Erde aus Materialien mit geringem Gehalt an flüchtigen Stoffen entstanden ist und diese später durch Einschläge von flüchtigen Körpern im äußeren Sonnensystem erworben hat. Die neue Forschung stellt diese Theorie jedoch in Frage und geht davon aus, dass die Erde während ihrer Entstehung alle lebenswichtigen flüchtigen Elemente besaß. Diese Ergebnisse stimmen mit einer anderen Studie überein, die sich mit der Entstehung des Wassers auf der Erde befasste, und untermauern die Annahme, dass flüchtige Stoffe auf der Erde von Anfang an vorhanden waren.

Um den Ursprung flüchtiger Stoffe zu untersuchen, verwendeten die Forscher eine Berechnungstechnik namens First-Principles-Berechnung. Mit dieser Technik konnten sie das Verhalten von Isotopen, Varianten eines Elements mit unterschiedlicher Neutronenzahl, analysieren. Durch den Vergleich ihrer Isotopenvorhersagen mit tatsächlichen Messungen von Chalkogenisotopen auf der Erde stellten die Forscher fest, dass im Gegensatz zu früheren Annahmen während der gesamten Erdentstehung viele flüchtige Stoffe zurückgehalten wurden.

Während sich diese Studie auf Chalkogene konzentrierte, wird die zukünftige Forschung ermutigt, andere lebenswichtige flüchtige Stoffe wie Stickstoff zu untersuchen. Darüber hinaus können weitere Untersuchungen darüber, wie sich diese Elemente unter extremen Bedingungen verhalten, wertvolle Einblicke in die Entstehung der Erde und die potenzielle Bewohnbarkeit von Exoplaneten liefern.

Indem diese Forschung langjährige Theorien in Frage stellt und neues Licht auf die Frühgeschichte der Erde wirft, eröffnet sie spannende Möglichkeiten zum Verständnis der Ursprünge lebenserhaltender Elemente.

