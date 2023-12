Frühaufsteher: Neandertaler-DNA im Zusammenhang mit Morgenmenschen

Eine neue Studie legt nahe, dass Menschen, die gerne früh zu Bett gehen und früh aufstehen, möglicherweise dieselbe DNA wie Neandertaler und einen anderen ausgestorbenen Verwandten haben. Forscher der University of California in San Francisco verglichen Gene, die mit dem Frühaufstehen des modernen Menschen zusammenhängen, mit DNA von Neandertalern und Denisova-Menschen. Anhand einer großen britischen Datenbank ergab die Studie, dass Personen mit den gleichen Genvarianten für frühes Aufstehen wie Neandertaler eher selbst angaben, dass sie es vorziehen, früh aufzustehen.

Der Evolutionsgenetiker Tony Capra von der University of California in San Francisco erklärte, dass viele moderne Menschen das Neandertaler-Gen in sich tragen, weil es ihren Vorfahren geholfen habe, sich an das Leben in Nordeuropa anzupassen. Das Gen hängt nicht direkt damit zusammen, dass man ein Morgenmensch ist, sondern eher mit einer schneller laufenden inneren Uhr, die sich besser an saisonale Schwankungen des Lichtniveaus anpassen kann. Die Forscher vermuten, dass in höheren Breiten, wo die Lichtverhältnisse im Laufe des Jahres erheblich schwanken, eine flexiblere innere Uhr überlebenswichtig war.

Professor Mark Maslin vom University College London, der nicht an der Studie beteiligt war, kommentierte die Ergebnisse und erklärte, dass genetische Beweise nun die Annahme stützen, dass einige Personen wirklich „Morgenmenschen“ seien. Als die Menschen vom tropischen Afrika nach Eurasien wanderten, trafen sie auf Neandertaler, die sich bereits an das kältere Klima angepasst hatten. Die Studie liefert weitere Einblicke in die genetischen Ähnlichkeiten zwischen modernen Menschen und ihren ausgestorbenen Verwandten.

Neandertaler und Denisova-Menschen lebten Hunderttausende von Jahren als Jäger und Sammler, bevor sie vor etwa 40,000 Jahren endgültig aus dem Fossilienbestand verschwanden. Diese Forschung wirft Licht auf das genetische Erbe, das diese alten Verwandten beim modernen Menschen hinterlassen haben, und trägt dazu bei, die biologischen Grundlagen von Schlafmustern und zirkadianen Rhythmen zu erklären.