Neue Entdeckung enthüllt Phospholipide als Signalmoleküle in Zellkondensaten

Forscher von Weill Cornell Medicine haben eine bahnbrechende Entdeckung über die Rolle von Phospholipiden in Zellkondensaten gemacht, bei denen es sich um kleine Kompartimente innerhalb von Zellen handelt. Dieser Befund stellt die bisherige Annahme in Frage, dass Phospholipide hauptsächlich in Zellmembranen funktionieren, und eröffnet neue Forschungsmöglichkeiten in der Zellbiologie. Es hat auch potenzielle Auswirkungen auf die Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen wie Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) und Alzheimer.

Zelluläre Kondensate, auch biomolekulare Kondensate genannt, sind ölartige Tröpfchen aus Proteinen und RNA-Molekülen, die innerhalb von Zellen unterschiedliche Kompartimente bilden. Diese Kompartimente haben im Vergleich zur umgebenden wässrigen Umgebung der Zelle einzigartige chemische Eigenschaften. Kondensate spielen in Zellen verschiedene Rollen, beispielsweise die Konzentration von Proteinen, die an zellulären Prozessen beteiligt sind, und die Sequestrierung von RNA-Molekülen in Zeiten zellulären Stresses. Sie werden auch mit der Bildung abnormaler Proteinaggregate in Verbindung gebracht, die bei neurodegenerativen Erkrankungen auftreten.

In ihrer in Nature Chemical Biology veröffentlichten Studie stellten die Forscher fest, dass Kondensate neben Proteinen und RNA häufig auch Phospholipide enthalten. Dies deutet darauf hin, dass Kondensate eine bisher nicht erkannte Funktion als Signalzentren für Phospholipide haben. Die Forscher fanden außerdem heraus, dass eine Veränderung des Phospholipidspiegels die Anzahl und Eigenschaften von Kondensaten manipulieren kann.

Dr. Samie Jaffrey, Greenberg-Starr-Professor in der Abteilung für Pharmakologie an der Weill Cornell Medicine und leitender Autor der Studie, beschrieb diese Entdeckung als einen „wichtigen Befund“, der wichtige Stellen der Lipidsignalisierung in Zellen aufdeckt. Dr. Jason Dumelie, Dozent für Pharmakologie und Mitglied des Jaffrey-Labors, fungierte als Erstautor der Studie.

Diese Forschung erweitert unser Verständnis von Zellkondensaten und ihrer Rolle in der Zellbiologie. Es unterstreicht die Bedeutung von Phospholipiden als Signalmoleküle in diesen Kompartimenten und ihre potenzielle Relevanz für neurodegenerative Erkrankungen. Weitere Studien in diesem Bereich könnten zu neuen Erkenntnissen und möglichen Therapiestrategien für diese herausfordernden Erkrankungen führen.