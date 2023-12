Astronomen entdecken erste extragalaktische Akkretionsscheibe

Ein Team internationaler Astronomen unter der Leitung von Experten der Durham University hat eine aufregende Entdeckung in einer anderen Galaxie gemacht. Zum ersten Mal überhaupt haben sie eine Gas- und Staubscheibe um einen jungen Stern außerhalb der Milchstraße entdeckt. Dieser bahnbrechende Befund liefert direkte Beweise für den Prozess der Sternen- und Planetenentstehung in einer anderen galaktischen Umgebung.

Der Stern und seine rotierende Scheibenstruktur wurden etwa 163,000 Lichtjahre von der Erde entfernt in einer Region namens N180 in der Großen Magellanschen Wolke gefunden. Die Akkretionsscheibe besteht aus Material, das durch die Gravitationskräfte zum wachsenden Stern gezogen wird, und ist eine entscheidende Komponente bei der Entstehung von Sternen und Planeten.

Mit dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (Alma) in Chile konnten die Forscher die Bewegung von dichtem Gas um den Stern messen, um das Vorhandensein der Akkretionsscheibe festzustellen. Sie beobachteten, dass sich die Scheibe näher zum Zentrum schneller dreht als am äußeren Rand, was ihre Existenz bestätigte. Es wird geschätzt, dass der Stern etwa die 15-fache Masse der Sonne hat.

In der Milchstraße sind massereiche Sterne wie dieser aufgrund des sie umgebenden Staubs oft schwierig zu beobachten. Das Material in der Großen Magellanschen Wolke, in der neue Sterne geboren werden, bietet jedoch einen klaren Einblick in die Sternentstehung. Durch die Untersuchung der Stern- und Scheibenbildung in verschiedenen galaktischen Umgebungen können Astronomen ein besseres Verständnis der beteiligten Prozesse erlangen.

Dr. Anna McLeod, die Hauptautorin der Studie vom Center for Extragalactic Astronomy der Durham University, zeigte sich begeistert über die Ergebnisse. Sie betonte, wie wichtig es sei, die Sternentstehung in solch unglaublichen Entfernungen und in einer anderen Galaxie untersuchen zu können, da dies unser Wissen über das Universum erweitert.

Insgesamt öffnet diese Entdeckung Türen für weitere Forschung und Verständnis der Sternentstehung in extragalaktischen Umgebungen und liefert wertvolle Einblicke in die Entstehung unserer eigenen Milchstraße und anderer Galaxien.

FAQ

Was ist eine Akkretionsscheibe?

Eine Akkretionsscheibe ist eine Struktur, die durch die allmähliche Ansammlung von Material wie Gas, Staub und anderen Trümmern entsteht, die durch Gravitationskräfte zu einem wachsenden Stern oder Planeten gezogen werden.

Was ist die Große Magellansche Wolke?

Die Große Magellansche Wolke ist eine Nachbargalaxie der Milchstraße. Er liegt etwa 163,000 Lichtjahre von der Erde entfernt und ist für seine aktiven Sternentstehungsregionen bekannt.

Wie wurde die Akkretionsscheibe entdeckt?

Die Astronomen nutzten das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (Alma) in Chile, um die Bewegung von dichtem Gas um den Stern zu messen. Sie beobachteten, dass sich die Scheibe näher zum Zentrum schneller dreht als am äußeren Rand, was das Vorhandensein der Akkretionsscheibe bestätigt.