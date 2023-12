Das Geheimnis lüften: Ein überraschender Hall-Effekt, der den Reziproksatz von Onsager in Frage stellt

By

In einer bahnbrechenden Studie haben Forscher der Universität Tsukuba und des NIMS eine faszinierende Entdeckung gemacht, die den seit langem bestehenden reziproken Satz von Onsager in Frage stellt. Das Team hat eine neue Art von Hall-Effekt beobachtet, bei dem die Richtung der Stromablenkung je nach Flussrichtung variiert. Dem Theorem zufolge sollte ein solches Phänomen nicht möglich sein, aber die Forscher fanden einen Weg, es zu erklären, indem sie eine unkonventionelle magnetische Anordnung vorschlugen.

Der Hall-Effekt, auch als anomaler Hall-Effekt bekannt, tritt auf, wenn ein elektrischer Strom in Gegenwart eines Magnetfelds durch einen Leiter oder Magneten fließt, was zu einer Spannung führt, die sowohl zur elektrischen als auch zur magnetischen Feldrichtung senkrecht ist. Der reziproke Satz von Onsager besagt, dass die Ablenkungsrichtung von Elektronen unabhängig von der Richtung des Stroms in der Ebene senkrecht zum Magnetfeld konstant bleibt.

In ihrer Studie beobachteten die Forscher erstmals einen anisotropen anomalen Hall-Effekt in einem Spinelloxid-NiCo2O4-Dünnfilm mit konischer magnetischer Anisotropie. Dieser Effekt zeigte eine Abhängigkeit von der Stromrichtung. Unter Berücksichtigung der Symmetrie des beobachteten Effekts schlug das Team die Beteiligung einer magnetischen Struktur vor, die als geclusterter magnetischer toroidaler Quadrupol bekannt ist.

Um diesen anomalen Hall-Effekt zu erklären, ohne dem reziproken Theorem von Onsager zu widersprechen, schlugen die Forscher ein physikalisches Modell vor. Dieses Modell erklärte erfolgreich die gleichzeitige Existenz des magnetischen toroidalen Quadrupols und des Ferromagnetismus aufgrund der konischen magnetischen Anisotropie.

Diese Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten in der Materialwissenschaft und Grundlagenphysik. Es stellt unser Verständnis magnetischer Phänomene in Frage und wirft Fragen über die Grenzen etablierter Theoreme auf. Weitere Forschung ist erforderlich, um die zugrunde liegenden Mechanismen aufzudecken, die diesen überraschenden Hall-Effekt antreiben. Die Ergebnisse der Studie wurden in der renommierten Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht.

Während Wissenschaftler dieses Phänomen weiter untersuchen, wird deutlich, dass unser Wissen über den Hall-Effekt noch lange nicht vollständig ist. Diese Forschung erweitert nicht nur unser Verständnis von Magnetotransportphänomenen, sondern unterstreicht auch, wie wichtig es ist, etablierte Theorien in Frage zu stellen, um neue wissenschaftliche Grenzen zu entdecken.