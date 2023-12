3D-Druck: Neue Möglichkeiten durch direktes Tintenschreiben erschließen

In der Welt der additiven Fertigung hat der 3D-Druck die Art und Weise, wie komplexe Strukturen erstellt werden, revolutioniert. Durch die schichtweise Abscheidung von Materialien mithilfe computergestützter Entwurfsmethoden konnten Forscher komplizierte und gut regulierte Geometrien entwickeln. Diese Methode findet Anwendung in verschiedenen Bereichen wie der Arzneimittelabgabe, Mikrofluidik und Trennsystemen.

Der Bedarf an hochauflösenden Details war jedoch ein limitierender Faktor für den weit verbreiteten Einsatz der additiven Fertigung. Direktes Tintenschreiben, ein auf Dispergierung basierendes Verfahren, bietet eine Lösung, indem es die Abscheidung gewünschter Tintenmaterialien durch eine Düse auf ein Substrat ermöglicht. Diese Technik bietet eine große Auswahl an druckbaren Materialien, darunter Polymere, Hydrogele, Keramik und Metalle.

In einer kürzlich in Scientific Reports veröffentlichten Studie untersuchte ein Forscherteam der Universität Uppsala in Schweden das Potenzial des direkten Tintenschreibens unter Verwendung von Celluloseacetat als Tintenmaterial. Celluloseacetat, ein bioaktives Polymer, ist erneuerbar, abbaubar und reichlich vorhanden, was es zu einer attraktiven Wahl für 3D-Druckanwendungen macht.

Das Team untersuchte verschiedene Faktoren, die den Druckprozess beeinflussen, wie etwa Düsenabmessungen, Tintenzusammensetzung und Benetzungseigenschaften. Durch die Untersuchung des Einflusses der Düsenabmessungen konnten sie eine Detailauflösung im Mikrometerbereich in den gedruckten Strukturen erreichen. Zur Vorbereitung der Düsen wurden Kapillaren aus Borosilikatglas verwendet und die Tinte wurde sorgfältig zum Befüllen der Spritze zusammengestellt.

Um die Leistung der Tinte zu untersuchen, druckte das Team Celluloseacetat-Tinte mit unterschiedlichen Verhältnissen auf ein unbeschichtetes Glassubstrat. Sie beobachteten unterschiedliche Druckfähigkeiten und Auflösungen und untersuchten die Mechanismen, die die Größe der gedruckten Strukturen regulieren. Beim Druckvorgang spielte die Benetzung der Tinte mit den Oberflächen eine entscheidende Rolle.

Durch ihre Forschung demonstrierte das Team das Potenzial des direkten Tintenschreibens mit Celluloseacetat. Durch das Verständnis der Faktoren, die den Druckprozess beeinflussen, waren sie in der Lage, komplexe Architekturen zu entwerfen und zu schaffen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für den Einsatz von Celluloseacetat in Bereichen wie der Wasserreinigung, Bioseparation und biomedizinischen Geräten.

Die Studie dient als Sprungbrett für weitere Fortschritte beim direkten Tintenschreiben und erweitert den Bereich der Möglichkeiten im 3D-Druck. Durch kontinuierliche Forschung und Innovation hat diese Technik das Potenzial, verschiedene Branchen zu revolutionieren und neue und clever gestaltete Strukturen hervorzubringen.