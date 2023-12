Algorithmus identifiziert genomische Orte der Polyadenylierung

Wissenschaftler der Northwestern Medicine haben einen innovativen Algorithmus entwickelt, der die genauen Stellen im Genom identifizieren kann, an denen Polyadenylierung, ein entscheidender genetischer Prozess, stattfindet. Bei der Polyadenylierung werden der RNA Nukleotide hinzugefügt, um sie zu stabilisieren und für die Proteintranslation vorzubereiten. Dieser Prozess spielt auch eine Rolle bei der Bestimmung, wann die RNA-Transkription aufhören soll, und verhindert so eine fehlerhafte Genexpression. Die Entwicklung des Algorithmus hat das Potenzial, die Erforschung von Krankheiten und Störungen voranzutreiben, die durch Fehler in der DNA-Transkription verursacht werden.

Bisher war wenig über die spezifischen Stellen der Polyadenylierung im Genom und die sie beeinflussenden Faktoren bekannt. Die von den Forschern erstellten Deep-Learning-Modelle haben jedoch Licht in diese entscheidenden Details gebracht. Mithilfe des Algorithmus entdeckten die Forscher, dass Polyadenylierungsstellen durch verschiedene Signale in ihrer Umgebung beeinflusst werden. Darüber hinaus konnten sie die effizientesten und genauesten Polyadenylierungsstellen im menschlichen Genom identifizieren.

Die in der Studie entwickelten Modelle sagen nicht nur Polyadenylierungsstellen voraus, sondern liefern auch Einblicke in die Art und Weise, wie diese Stellen reguliert werden und welche Faktoren zur Auswahl der Spaltstellen beitragen. Das Verständnis dieser Prozesse kann möglicherweise zu therapeutischen Interventionen zur Korrektur krankheitsbedingter Polyadenylierungsfehler führen.

Zukünftig planen die Forscher, ihren Algorithmus zu erweitern, um Polyadenylierungsstellen in anderen Arten wie Zebrafischen, Fruchtfliegen und Hefen zu analysieren. Durch den Vergleich von Polyadenylierungsstellen verschiedener Organismen hoffen sie, ein besseres Verständnis der evolutionären Aspekte dieser genetischen Signale und ihres möglichen Beitrags zu verschiedenen Krankheiten zu gewinnen.

Diese bahnbrechende Forschung, die in Nature Communications veröffentlicht wurde, wurde durch Zuschüsse der National Institutes of Health, des Lynn Sage Scholar Fund und des Predoctoral Training Program in Biomedical Data Driven Discovery unterstützt. Die Ergebnisse dieser Studie ebnen den Weg für weitere Fortschritte in der Genomforschung und die mögliche Entwicklung gezielter Therapien für genetische Störungen.