Neue Studie zeigt, dass Vulkanausbrüche nach einer Ruhezeit von Zehntausenden von Jahren auftreten können

Zusammenfassung: Laut einer aktuellen Studie können Vulkane, die Zehntausende von Jahren inaktiv waren, plötzlich wieder aktiv werden und eine neue Bedrohung für die umliegenden Gebiete darstellen. Forscher der ELTE Eötvös Loránd Universität und der HUN-REN-ELTE Volcanology Research Group führten zusammen mit europäischen Kollegen die Studie mit Schwerpunkt auf Ciomadul durch, dem jüngsten Vulkan in der Karpaten-Pannonischen Region Rumäniens. Durch die Untersuchung der gesteinsbildenden Mineralien konnten die Wissenschaftler Anzeichen identifizieren, die den plötzlichen Ausbrüchen vorausgingen, und Einblicke in die Bewertung der Vulkangefahr gewinnen.

Titel: Vulkane können nach tiefem Schlaf wieder erwachen, enthüllt neue Studie

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Vulkane auch nach tausenden Jahren Ruhe erwachen und eine erhebliche Bedrohung für umliegende Gebiete darstellen können. Eine aktuelle Studie erschüttert herkömmliches Wissen und untersucht den jüngsten Vulkan, Ciomadul, und gibt Aufschluss über die Faktoren, die zu explosiven Ausbrüchen führen. Ziel der von ungarischen Wissenschaftlern in Zusammenarbeit mit europäischen Kollegen durchgeführten Forschung war es, die Anzeichen zu enthüllen, die diesen plötzlichen Vulkanausbrüchen vorausgingen.

Das rätselhafte Ciomadul, das über mehrere Epochen hinweg zahlreiche Ruhephasen erlebt hat, hat in letzter Zeit Reaktivierungen erfahren. „Sie entstanden durch gefährlichere, explosivere Eruptionen im Vergleich zur vorherigen aktiven Episode“, teilte Barbara Cserép, Doktorandin am ELTE, mit. „Deshalb ist es wichtig zu wissen, was der Grund für diese Änderung im Ausbruchsstil war.“

Die Wissenschaftler befassten sich intensiv mit der Untersuchung gesteinsbildender Mineralien, um die Ursache dieser Ausbrüche und die zugrunde liegenden Faktoren zu verstehen, die ihren Stil bestimmen. Amphibol, ein bedeutendes Mineral, das Einblicke in die Magmabedingungen bietet, wurde genau untersucht. Variationen in seiner Zusammensetzung lieferten entscheidende Hinweise auf den Zustrom von Magmen mit höherer Temperatur und beeinflussten letztendlich die Explosivität von Eruptionen.

Die Ausbrüche von Ciomadul waren sowohl unvorhersehbar als auch heftig, was die Notwendigkeit eines tieferen Verständnisses der vulkanischen Gefahren und verbesserter Ausbruchsvorhersagen verdeutlicht. Obwohl die Forschung nicht auf ein sofortiges Wiedererwachen von Ciomadul hindeutet, unterstreicht sie das Potenzial einer schnellen Reaktivierung, wenn sich heißes, wasserhaltiges Magma ansammelt. Durch die Durchführung quantitativer Vulkanpetrologiestudien können Wissenschaftler die Gefahrenbewertung von Vulkanen verbessern und Ausbrüche besser vorhersagen, selbst bei lange ruhenden Vulkanen.

Die beispiellose Forschung am Ciomadul hat große internationale Aufmerksamkeit erregt und einen bedeutenden Fortschritt bei der Untersuchung und Bewertung lange ruhender Vulkane markiert. Die in Contributions to Mineralogy and Petrology veröffentlichte Studie bietet wertvolle Einblicke in die Ruhephase von Vulkanen und das Potenzial für unerwartete Ausbrüche.