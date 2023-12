Modelle des maschinellen Lernens revolutionieren die Berechnung von Übergangszustandsstrukturen in chemischen Reaktionen

Forscher am MIT haben einen bahnbrechenden Ansatz entwickelt, der maschinelles Lernen nutzt, um Übergangszustandsstrukturen in chemischen Reaktionen zu berechnen. Diese alternative Methode ist deutlich schneller als herkömmliche Techniken der Quantenchemie und liefert in nur wenigen Sekunden Ergebnisse. Übergangszustandsstrukturen spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Katalysatoren und dem Verständnis natürlicher Transformationen in chemischen Systemen. Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer chemischen Reaktion hängt von der Wahrscheinlichkeit der Bildung des Übergangszustands ab. Zuvor wurde die Dichtefunktionaltheorie, eine Methode der Quantenchemie, zur Berechnung von Übergangszuständen verwendet. Allerdings ist dieser Ansatz rechenintensiv und zeitaufwändig, da eine einzige Berechnung oft mehrere Stunden oder Tage in Anspruch nimmt. Einige Wissenschaftler haben Modelle des maschinellen Lernens zur Entdeckung von Übergangszustandsstrukturen untersucht. Bei diesen Modellen mussten die Reaktanten jedoch die gleiche Ausrichtung beibehalten, was die Rechenzeit erhöhte.

Das MIT-Forschungsteam entwickelte einen neuen Rechenansatz, der die Darstellung zweier Reaktanten in beliebiger Ausrichtung zueinander ermöglichte. Dies wurde mithilfe eines Diffusionsmodells erreicht, das die wahrscheinlichsten Prozesse lernt, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Die Forscher trainierten ihr Modell mithilfe von Strukturen von Reaktanten, Produkten und Übergangszuständen, die mit Methoden der Quantenberechnung berechnet wurden. Das Modell wurde dann an neuen Reaktionen getestet und erzeugte Übergangszustandsstrukturen mit einer Genauigkeit von 0.08 Angström im Vergleich zu denen, die durch Quantentechniken erzeugt wurden.

Die Vorteile dieses maschinellen Lernansatzes liegen in seiner Geschwindigkeit und Skalierbarkeit. Während mit herkömmlichen Methoden nur wenige Übergangszustände erzeugt werden können, kann das neue Modell im gleichen Zeitraum Tausende erzeugen. Die Forscher wollen nun das Modell um die Einbeziehung von Katalysatoren erweitern und deren Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit untersuchen. Dieser Fortschritt hat das Potenzial, verschiedene Bereiche zu revolutionieren, beispielsweise die pharmazeutische Synthese und das Verständnis des frühen Lebens auf der Erde. Laut Professor Jan Halborg Jensen von der Universität Kopenhagen stellt diese Methode einen bedeutenden Fortschritt bei der Vorhersage chemischer Reaktivität dar und überwindet die Herausforderungen der Automatisierung der Identifizierung von Übergangszuständen.