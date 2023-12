Neuer Gehirnzellatlas revolutioniert die neurowissenschaftliche Forschung

By

In einer bahnbrechenden Leistung ist es einem Forscherteam aus verschiedenen Ländern gelungen, einen umfassenden Zellatlas eines gesamten Säugetiergehirns zu erstellen. Der Zellatlas, der sich auf das Gehirn von Mäusen konzentriert, bietet detaillierte Informationen über mehr als 32 Millionen Zellen, einschließlich ihrer Typen, Standorte, molekularen Profile und Konnektivität. Diese beispiellose Leistung liefert wertvolle Einblicke in das Innenleben des Mausgehirns, einem weit verbreiteten Modell in der neurowissenschaftlichen Forschung.

Das Verständnis der Organisation und Funktionsweise von Gehirnschaltkreisen ist entscheidend für das Verständnis des menschlichen Gehirns und die Entwicklung von Behandlungen für psychische und neurologische Störungen. Der neu erstellte Zellatlas, der von der BRAIN Initiative® der National Institutes of Health finanziert wird, schafft die Grundlage für die Weiterentwicklung von Präzisionstherapeutika für solche Erkrankungen.

Der Atlas umfasst strukturelle, transkriptomische und epigenetische Daten und dient als Blaupause für das Verständnis der Abläufe und Funktionen von Gehirnschaltkreisen. Es beschreibt Zelltypen in verschiedenen Regionen des Mausgehirns, bietet einen umfangreichen Katalog von Gen-Readouts und erforscht Tausende einzelner Zellcluster. Darüber hinaus charakterisiert der Atlas die epigenetischen Veränderungen von Zellen und gibt Aufschluss über verschiedene Zelltypen des Gehirns.

Darüber hinaus enthält der Atlas Informationen über die von verschiedenen Zellen verwendeten Neurotransmitter und Neuropeptide und ihre Beziehungen im Gehirn. Diese Daten bieten Einblicke in die chemischen Signale, die für den Betrieb der Gehirnschaltkreise und die gesamte Gehirnfunktionalität verantwortlich sind.

Diese gemeinsame Anstrengung, bestehend aus zehn in Nature veröffentlichten Studien, stellt eine monumentale Leistung dar, die durch die NIH BRAIN Initiative ermöglicht wurde. Der Erfolg dieses Zellatlas legt den Grundstein für die Entwicklung ähnlicher Karten des menschlichen Gehirns und des Gehirns nichtmenschlicher Primaten und fördert so unser Verständnis der Gehirnstruktur und -funktion.

Die Forscher starten nun die nächste Stufe der NIH BRAIN Initiative, bekannt als BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN). Dieses transformative Projekt zielt darauf ab, die neurowissenschaftliche Forschung durch ein umfassendes Verständnis der Zellen und Zellfunktionen des Gehirns von Säugetieren zu revolutionieren. Die Bemühungen von BICAN werden zusammen mit anderen Großprojekten den Weg für Durchbrüche bei der Behandlung von Hirnstörungen und der Aufdeckung der dem Verhalten zugrunde liegenden Grundprinzipien ebnen.