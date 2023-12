Kochsalzinjektionen bei kalkhaltiger Tendinopathie der Schulter zeigen keinen signifikanten Vorteil gegenüber Placebo

Eine kürzlich in The BMJ veröffentlichte klinische Studie stellt die Wirksamkeit von Kochsalzinjektionen in Kombination mit ultraschallgesteuerter Spülung zur Behandlung von kalkhaltiger Tendinopathie der Schulter in Frage. Die Studie, in der die Behandlung mit einem Placebo verglichen wurde, ergab keinen signifikanten Vorteil von Kochsalzinjektionen bei dieser schmerzhaften Erkrankung, die auf eine Kalziumansammlung in den Sehnen der Rotatorenmanschette der Schulter zurückzuführen ist.

An der von Forschern aus Norwegen und Schweden durchgeführten Studie nahmen 218 Erwachsene mit anhaltenden Symptomen einer kalkhaltigen Tendinopathie teil. Die Teilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzip drei Behandlungsgruppen zugeteilt: Lavage plus Steroidinjektion, Scheinspülung plus Steroidinjektion oder Scheinbehandlung. Nach der Behandlung wurden alle Patienten angewiesen, ein Heimübungsprogramm zu absolvieren.

Das wichtigste interessierende Maß waren die Schmerzintensität und die funktionelle Beeinträchtigung im Oxford Shoulder Score, die von Patienten in verschiedenen Zeitabständen bis zu 24 Monaten gemeldet wurden. Die Studie ergab nach vier Monaten keinen signifikanten Unterschied in Bezug auf Schmerzen und Funktionseinschränkungen zwischen den drei Behandlungsgruppen. Sogar Patienten, deren Kalziumablagerungen verschwunden waren, erlebten ähnliche Ergebnisse, was die Annahme in Frage stellt, dass das Auflösen des Kalziums die Symptome lindert.

Während die Gruppen, die eine Steroidinjektion erhielten, kurzfristig über eine bessere Schmerzlinderung berichteten, waren die Verbesserungen nach vier Monaten nicht anders als in der Scheingruppe. Die Forscher betonen die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen und alternativer Ansätze zur Behandlung der kalkhaltigen Tendinopathie.

Zu den Einschränkungen der Studie gehören das Fehlen einer Gruppe ohne Behandlung und die Abhängigkeit von subjektiven Selbstberichten. Das doppelblinde, dreiarmige Design ermöglichte es den Forschern jedoch, die tatsächliche klinische Wirkung der aktiven Behandlung zu beurteilen.

Zukünftige Studien sollten alternative Behandlungen wie maßgeschneiderte Physiotherapieprogramme untersuchen und eine Gruppe ohne Behandlung einbeziehen, um den natürlichen Verlauf der Kalk-Tendinopathie zu bewerten. Die Forscher schlagen vor, Ultraschallklassifizierungssysteme zu verwenden, um das Ansprechen auf die Behandlung besser vorherzusagen.

Während die Studie die aktuellen Behandlungsrichtlinien für kalkhaltige Tendinopathie in Frage stellt, warnen die Forscher davor, voreilig zu dem Schluss zu kommen, dass eine ultraschallgeführte Spülung oder Steroidinjektionen bei der Behandlung keine Rolle spielen. Sie empfehlen, diese Ergebnisse als Grundlage für Gespräche mit Patienten zu nutzen und ihnen die Gewissheit zu geben, dass die Zeit helfen kann und Kortikosteroide eine vorübergehende Schmerzlinderung bewirken können.