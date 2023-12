Neue Entdeckung: Chinas FAST-Teleskop enthüllt einen umfangreichen Katalog von HI-Quellen

Chinesische Forscher haben mit Hilfe des chinesischen Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope (FAST) eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Sie haben den bislang größten Katalog hochwertiger neutraler Wasserstoffquellen (HI) außerhalb unserer Galaxis zusammengestellt. Diese Leistung übertrifft sowohl quantitativ als auch qualitativ den aktuellen Wissensstand bei weitem.

Die Fertigstellung dieses als FAST All Sky HI Survey (FASHI) bekannten Projekts dauerte nur drei Jahre, von August 2020 bis Juni 2023. Die Untersuchung deckte etwa 7,600 Quadratgrad des Himmels ab und enthüllte bemerkenswerte 41,741 HI-Quellen. Diese enorme Probengröße stellt einen bedeutenden Fortschritt beim Verständnis der Zusammensetzung und Struktur von Galaxien dar.

Wasserstoff, das am häufigsten vorkommende Element im Universum, spielt eine entscheidende Rolle bei der Entstehung und Entwicklung von Galaxien. In Scheibengalaxien ist HI ein wichtiger Bestandteil des interstellaren Mediums. Durch die Katalogisierung einer großen Anzahl von HI-Quellen gewinnen Wissenschaftler wertvolle Einblicke in die Dynamik und Eigenschaften von Galaxien.

FAST erwies sich mit seiner bemerkenswerten Empfindlichkeit und Auflösung als leistungsstarkes Werkzeug für diese Umfrage. Im Vergleich zu früheren HI-Vermessungen bietet FAST eine höhere spektrale und räumliche Auflösung, eine breitere Abdeckung und eine zuverlässigere Datenqualität. Seine Fähigkeiten ermöglichen die Erkennung schwacher HI-Signale, die Forschern bisher nicht zugänglich waren.

Das Forschungsteam hinter diesem bahnbrechenden Projekt hat die von FAST erfassten Beobachtungsdaten großzügig mit Forschern auf der ganzen Welt geteilt. Diese Daten bergen ein enormes Potenzial für die Beantwortung eines breiten Spektrums astrophysikalischer Untersuchungen, einschließlich der Natur der Dunklen Materie, der Existenz schwacher unbekannter Galaxien sowie der Struktur und Entwicklung des Kosmos.

Die Ergebnisse dieser monumentalen Untersuchung wurden in der renommierten Fachzeitschrift SCIENCE CHINA Physics, Mechanics and Astronomy veröffentlicht. Zu den Mitwirkenden der Studie gehören Forscher der Universität Guizhou, der Nationalen Astronomischen Observatorien der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und der Universität Peking.

Seit seinem offiziellen Start am 11. Januar 2020 hat sich FAST als das größte Einschüssel-Radioteleskop der Welt erwiesen. Mit einer Empfangsfläche, die 30 Standard-Fußballfeldern entspricht, verblüffen seine Fähigkeiten die wissenschaftliche Gemeinschaft immer noch. FAST liegt in der natürlich tiefen und runden Karstsenke der südwestchinesischen Provinz Guizhou und ist ein Leuchtturm für Chinas Engagement, die Grenzen der astronomischen Forschung zu verschieben.