Mumifizierte Mäuse trotzen den Erwartungen und überleben unter extremen Bedingungen

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Current Biology veröffentlichte Studie hat eine erstaunliche Entdeckung zutage gefördert: mumifizierte Mäuse, die auf hochgelegenen Andenvulkanen gefunden wurden. Diese Erkenntnisse stellen unser Verständnis der physiologischen Grenzen des Wirbeltierlebens in Frage und haben weitere Forschungen zu den Überlebensmechanismen dieser widerstandsfähigen Mäuse ausgelöst.

Die hohen Gipfel der Puna de Atacama zwischen Chile und Argentinien erinnern an die rauen Bedingungen auf dem Mars. Aufgrund der spärlichen Atmosphäre und der eisigen Temperaturen galten diese Gipfel früher als unbewohnbar für Säugetiere. Allerdings stießen Forscher auf dem Gipfel des Volcán Salín auf die erste mumifizierte Maus und widerlegten damit diese Annahme.

Der leitende Autor Jay Storz von der University of Nebraska in Lincoln zeigte sich überrascht über die Entdeckung und erklärte: „Die Tatsache, dass Mäuse tatsächlich in solchen Höhen leben, zeigt, dass wir die physiologischen Toleranzen kleiner Säugetiere unterschätzt haben.“ Dies stellt die Überzeugung in Frage, dass nur gut trainierte Kletterer in extremen Höhen überleben können.

Bei weiteren Untersuchungen entdeckten die Forscher sieben weitere mumifizierte Mäuse auf demselben Gipfel, was sie dazu veranlasste, systematisch auf den Gipfeln anderer Andenvulkane zu suchen. Insgesamt entdeckten sie 13 mumifizierte Mäuse auf mehreren Vulkanen über 6,000 Metern, teilweise begleitet von Skelettresten anderer Mäuse.

Die Radiokarbondatierung ergab, dass diese mumifizierten Mäuse höchstens ein paar Jahrzehnte alt waren, einige möglicherweise sogar 350 Jahre alt. Die genetische Analyse identifizierte sie als eine Blattohrmausart namens Phyllotis vaccarum, die typischerweise in tieferen Lagen vorkommt.

Die Entdeckung wirft mehrere Fragen zum Leben von Säugetieren in großen Höhen auf. Forscher untersuchen nun die physiologischen Merkmale, die es diesen Mäusen in großer Höhe ermöglichen könnten, unter sauerstoffarmen Bedingungen zu überleben. Experimente werden an in Gefangenschaft gehaltenen Mäusen durchgeführt, die in großen Höhen gesammelt wurden, während Bergsteigeruntersuchungen auf Andengipfeln in Argentinien, Bolivien und Chile fortgesetzt werden.

Jay Storz betonte: „Wir machen immer wieder überraschende neue Entdeckungen über die Ökologie extrem hochgelegener Umgebungen.“ Diese bahnbrechende Forschung wirft Licht auf die bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit dieser Mäuse und öffnet Türen für weitere Untersuchungen der Grenzen des Überlebens von Wirbeltieren.

