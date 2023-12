Studie zeigt, dass Katzen bei Apportierspielen die Kontrolle übernehmen

By

Eine kürzlich von Jemma Forman, Elizabeth Renner und David Leavens durchgeführte Umfrage hat Licht auf das faszinierende Verhalten von Katzen beim Apportieren geworfen. Entgegen der landläufigen Meinung ergab die Studie, dass die meisten Katzen, die sich dieser spielerischen Aktivität widmen, dies ohne ausdrückliche Schulung ihrer Besitzer tun. Von den 924 befragten Katzenbesitzern gaben erstaunliche 94 % an, dass ihre Katzengefährten ohne Anleitung oder Anweisung begonnen haben, selbstständig Apportieren zu spielen.

Die Umfrage machte auch deutlich, wie vielfältig die Gegenstände sind, die Katzen am liebsten holen. Während einige Besitzer über die Verwendung von Katzenspielzeug berichteten, zeigte eine deutliche Mehrheit der Katzen eine Vorliebe für alltägliche Haushaltsgegenstände wie Haargummis und Flaschenteile. Überraschenderweise lebte nur ein kleiner Prozentsatz der Katzen, die Apportieren spielten, mit anderen Tieren zusammen, von denen bekannt ist, dass sie dieses Verhalten an den Tag legen, etwa Hunden oder anderen Katzen.

Interessanterweise ergab die Umfrage, dass Katzen dazu neigen, bei Apportierspielen das Kommando zu übernehmen. Sie initiieren und beenden die Spiele häufiger als ihre Besitzer und neigen auch dazu, Apportieren über einen längeren Zeitraum zu spielen, wenn sie selbst das Spiel starten. Dies deutet darauf hin, dass Katzen ein gewisses Maß an Kontrolle über diese Aktivität haben und möglicherweise weiter spielen, bis die Besitzer beschließen, sie zu beenden.

Die Studie entdeckte auch individuelle Unterschiede im Apportierverhalten von Katzen. Katzen zeigten Vorlieben für bestimmte Mitglieder ihres Haushalts, mit denen sie Apportieren spielten, für bestimmte Objekte zum Apportieren und sogar für bestimmte Orte im Haus, an denen das Spiel stattfinden sollte.

Insgesamt liefert diese Forschung wertvolle Einblicke in die spielerische Natur unserer Katzenfreunde und ihre Fähigkeit, sich selbstständig an Apportierspielen zu beteiligen. Es fügt eine weitere Ebene des Verständnisses zu den komplexen und faszinierenden Verhaltensweisen von Katzen hinzu und erinnert uns noch einmal an die faszinierenden Kreaturen, die sie sind.