Neue Richtlinien für das CRIL Journal of International Law and Policy Submissions

Das CRIL Journal of International Law and Policy wurde kürzlich umbenannt und nimmt nun Einreichungen zu einem breiten Spektrum aktueller Themen im Bereich des internationalen Rechts und der internationalen Politik entgegen. Die Zeitschrift ermutigt Autoren, einen interdisziplinären Ansatz zu verfolgen und alle Bereiche im Zusammenhang mit internationalem Recht und internationaler Politik zu erkunden.

Um die Qualität und Klarheit der Einreichungen sicherzustellen, hat die Zeitschrift neue Richtlinien für Autoren eingeführt. Einsendungen können in vier Kategorien fallen: lange Artikel, kurze Artikel, Fallstudien/Fallnotizen und Buchrezensionen. Die Wortgrenzen für jede Kategorie sind klar definiert und die Autoren werden daran erinnert, dass diese Grenzen Fußnoten und die Zusammenfassung ausschließen.

In Bezug auf Zitierstandards erwartet die Zeitschrift von den Autoren, dass sie sich an den Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA), 4. Auflage, halten. Sprechende oder inhaltliche Fußnoten sollten vermieden werden und die Verwendung von Endnoten oder Hyperlinks wird nicht akzeptiert.

Co-Autorenschaft ist für bis zu zwei Autoren zulässig, und zu Beginn der Einreichung muss eine strukturierte Zusammenfassung von 250–300 Wörtern beigefügt werden. Die Zusammenfassung sollte einen Überblick über die Struktur und das Wesen des Manuskripts geben.

Um ihre Arbeit einzureichen, müssen Autoren das Google-Formular verwenden, das auf der Website der Zeitschrift oder auf bestimmten Plattformen, auf denen ein Call for Papers veröffentlicht wurde, verfügbar ist. Die Einreichungsfrist für den aktuellen Zyklus endet am 30. September 2021. Manuskripte sollten im .doc- oder .docx-Format vorliegen und mit Microsoft Word 2007 oder höher kompatibel sein.

Um einen fairen und unvoreingenommenen Überprüfungsprozess zu gewährleisten, sollte das eingereichte Dokument keine identifizierenden Informationen über den/die Autor(en) enthalten. Die Nichteinhaltung der Richtlinien kann zu einer Ablehnung oder einem Änderungsantrag führen.

Bezüglich Layout und Stilvorgaben erhalten die Autoren konkrete Hinweise zu Überschriften, Schriftarten, Abständen und Rändern. Es sollte das britische Rechtschreibsystem befolgt werden, wobei -ise und -isation gegenüber -ize und -ization bevorzugt werden.

Eingereichte Manuskripte werden einer Vorprüfung auf Originalität und Plagiat unterzogen. Die ordnungsgemäße Nennung von Autoritäten ist unerlässlich, und alle Fälle von Plagiaten, einschließlich Paraphrasierungen ohne entsprechende Zitate, führen zur Ablehnung. In der Phase der Inhaltsüberprüfung werden Grammatik und Sprache, strukturelle und logische Kohärenz, zeitgenössische Relevanz, Beitrag zur vorhandenen Literatur sowie Recherche und Referenzierung bewertet. Manuskripte, die diese Phase bestehen, werden einem Peer-Review unterzogen.

Weitere Informationen und die ausführliche Broschüre finden Sie unter dem angegebenen Link.