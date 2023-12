Neues Wachstum in Kaliforniens Redwood-Bäumen: Eine Offenbarung in der Kohlenstoffspeicherung

By

Eine bahnbrechende Studie hat ergeben, dass die berühmten Mammutbäume nach einem verheerenden Waldbrand im kalifornischen Big Basin Redwood State Park eine erstaunliche Fähigkeit zeigten, neues Wachstum hervorzubringen. Entgegen früherer Annahmen beruhte das neue Wachstum nicht ausschließlich auf den jüngsten Kohlenstoffreserven. Stattdessen nutzten die Bäume alte Kohlenstoffreserven und Knospengewebe, die sich vor Jahrhunderten gebildet hatten.

Die kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Plants veröffentlichte Studie analysierte die Sprossen verbrannter Mammutbäume. Mithilfe einer Form der Radiokarbondatierung konnten die Forscher das Alter des für neues Wachstum verwendeten Kohlenstoffs genau bestimmen. Sie fanden heraus, dass die Bäume Kohlenstoffreserven nutzten, die 50 bis 100 Jahre alt waren. Damit handelt es sich bei diesen Beobachtungen um die ältesten bekannten Fälle, in denen Kohlenstoffreserven für das Wachstum genutzt wurden.

Um diesen Prozess zu verstehen, verglichen die Forscher die Kohlenstoffreserven der Bäume mit Giro- und Sparkonten. Neuerer Kohlenstoff wird schneller absorbiert und verbraucht, während älterer Kohlenstoff gespeichert und relativ unberührt bleibt. Das neue Wachstum entstand aus zuvor ruhenden Knospen, die sich gebildet hatten, als die Bäume noch Setzlinge waren, von denen einige bis zu 2,000 Jahre alt waren.

Diese Ergebnisse haben erhebliche Auswirkungen auf die Widerstandsfähigkeit von Mammutbäumen gegenüber Waldbränden. Angesichts der zunehmenden Häufigkeit extremer Wetterereignisse aufgrund des Klimawandels ist es von entscheidender Bedeutung, die Überlebensmechanismen dieser symbolträchtigen Bäume zu verstehen. Redwood-Bäume besitzen nicht nur eine dicke Rinde und eine extreme Höhe, sondern verfügen auch über die einzigartige Fähigkeit, alte Kohlenstoffreserven anzuzapfen, was sie unglaublich widerstandsfähig gegen Brände macht.

Darüber hinaus unterstreicht diese Studie, wie wichtig es ist, zu erforschen, wie verschiedene Baumarten im Laufe der Zeit Kohlenstoff speichern. Bäume spielen eine wichtige Rolle als Kohlenstoffsenken, indem sie Kohlendioxid aus der Atmosphäre absorbieren und es in Biomasse oder Energiespeicher umwandeln. Das Verständnis dieser Mechanismen ist für die Bekämpfung der globalen Kohlenstoffemissionen und die Abmilderung der Auswirkungen des Klimawandels von entscheidender Bedeutung.

In Zukunft wollen Forscher auch andere große, alte Baumarten wie den Riesenmammutbaum untersuchen, um mehr Einblicke in ihre Kohlenstoffspeicherfähigkeiten zu gewinnen. Indem wir die Geheimnisse dieser uralten Riesen aufdecken, können wir ein tieferes Verständnis für die wichtige Rolle der Bäume in unserem Ökosystem erlangen und auf eine nachhaltigere Zukunft hinarbeiten.