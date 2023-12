Der Cadman-Gletscher in der Antarktis schrumpft in etwas mehr als zwei Jahren um 8 Kilometer

Satellitenbilder haben gezeigt, dass der Cadman-Gletscher auf der Westantarktischen Halbinsel eine erhebliche Verschiebung erfahren hat und sich innerhalb von nur zweieinhalb Jahren um acht Kilometer zurückgezogen hat. Diese Ergebnisse wurden in einer Studie unter der Leitung des Glaziologen Benjamin Wallis von der University of Leeds enthüllt, der Satellitendaten zur Überwachung des Gletschers nutzte.

Der Zusammenbruch des Schelfeises am Ende des Gletschers hat zu seinem Rückzug beigetragen. Die Forscher fanden heraus, dass die wärmeren Meeresbedingungen rund um den Gletscher dazu führten, dass das Schelfeis dünner wurde und seinen Boden verlor. Wäre das Schelfeis intakt geblieben, hätte es die Bewegung des Gletschers in Richtung Meer verlangsamt. Stattdessen verdoppelte sich die Fließgeschwindigkeit des Gletschers, was durch das Kalben von Eisbergen zu einem stärkeren Eisabfluss in den Ozean führte.

„Die Geschwindigkeit, mit der sich der Cadman-Gletscher von einem stabilen Gletscher zu einem Gletscher mit erheblichem Eisverlust entwickelte, war überraschend“, betonte Wallis und verwies auf die beobachtete rasche Verschlechterung. Die benachbarten Gletscher wurden jedoch nicht so stark beeinträchtigt. Wallis verwies auf die einzigartige Reaktion dieser Gletscher und lieferte wertvolle Einblicke in die möglichen Auswirkungen des Klimawandels in der Polarregion.

Der Cadman-Gletscher befindet sich derzeit in einem Zustand „erheblichen dynamischen Ungleichgewichts“, wobei die Eishöhe jährlich um etwa 20 Meter abnimmt. Die Forscher schätzten, dass jährlich rund 2.16 Milliarden Tonnen Eis in den Ozean gelangen.

Um zu diesen Schlussfolgerungen zu gelangen, integrierten die Wissenschaftler Daten von neun Satellitenmissionen aus drei Jahrzehnten sowie ozeanografische In-situ-Messungen. Diese Langzeitüberwachung ist entscheidend für das Verständnis und die Vorhersage der Auswirkungen des Klimawandels.

Die Studie mit dem Titel „Die Erwärmung der Ozeane führt zu einer schnellen dynamischen Aktivierung des marinen Endgletschers auf der Westantarktischen Halbinsel“ wurde am 28. November in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht.

Während einige benachbarte Gletscher aufgrund der Anwesenheit von Unterwasserrücken, die wärmere Wasserkanäle umlenken, stabil geblieben sind, warnten die Forscher, dass steigende Meerestemperaturen die Schutzkapazität dieser Rücken gefährden könnten. Die Instabilität des Cadman-Gletschers ist ein weiterer Beweis für die Anfälligkeit antarktischer Gletscher gegenüber schnellen Veränderungen und erheblichem Eisverlust.

