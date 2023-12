Leuchtend in Lila und Grün: Erforschung des Rätsels des STEVE-Phänomens

Wir Menschen glauben oft, dass wir die Komplexität der Natur verstehen, werden dann aber von ihren geheimnisvollen Überraschungen demütigt. Dies ist der Fall bei den beeindruckenden Lichtern, die den Himmel in Grün- und Lilatönen färben. Während wir vielleicht angenommen haben, dass es sich bei diesen ätherischen Bändern um Polarlichter handelte, hat eine kürzliche Enthüllung unsere vorgefassten Meinungen zunichte gemacht. Erlauben Sie uns, Ihnen das Phänomen vorzustellen, das als STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement) bekannt ist.

Entgegen der landläufigen Meinung sind die violetten und grünen Lichter, die die Nordhalbkugel zieren, keine traditionellen Polarlichter. Stattdessen sind sie das Ergebnis von STEVEs bezaubernder Präsenz. Dieses atmosphärische optische Phänomen erregte 2016 die Aufmerksamkeit von Aurora-Beobachtern und -Enthusiasten, die es auf den Namen Steve tauften. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass Beobachtungen von Steve bis ins Jahr 1705 zurückreichen könnten. Damals blieb seine wahre Natur ein rätselhaftes Rätsel, das viele verwirrte.

Erst als Mitglieder der Facebook-Gruppe Alberta Aurora Chasers zusammenkamen, konnten sie das Phänomen genau identifizieren und benennen. Steve wurde als „Protonenbogen“ bezeichnet und einer Protonen-Aurora zugeschrieben. Enthusiasten entdeckten bald, dass diese faszinierenden Lichter nicht nur schön waren, sondern auch eine Manifestation geladener Teilchen der Sonne, die mit dem Erdmagnetfeld interagierten.

Seit seiner Entdeckung wurde Steve an verschiedenen Orten gesichtet, darunter im Vereinigten Königreich, Kanada, Alaska, den nördlichen US-Bundesstaaten, Australien und Neuseeland. Das Phänomen manifestiert sich als schmaler Bogen, der sich über Hunderte oder Tausende von Kilometern erstreckt, meist in Ost-West-Richtung verläuft und zwischen 20 Minuten und einer Stunde anhält. Faszinierenderweise wird Steve nur beobachtet, wenn ein Polarlicht vorhanden ist, obwohl es kein normales Polarlicht ist. Wissenschaftler vermuten, dass es sich um einen sich schnell bewegenden Strom extrem heißer Teilchen handelt, der als subauroraler Ionendrift oder SAID bekannt ist.

Während sich die Erde in eine Phase erhöhter Sonnenaktivität wagt, die als Sonnenmaximum bekannt ist, werden die Möglichkeiten, faszinierende Himmelsschauspiele wie Steve zu erleben, zunehmen. Dieser Sonnenzyklus findet etwa alle 11 Jahre statt und bietet den Zuschauern die Möglichkeit, diese tanzenden Lichter auch in niedrigeren Breiten zu bestaunen. Während Steve am besten durch die Linse einer Kamera beobachtet werden kann und als schwacher Kondensstreifen am Himmel erscheint, ist er auch mit bloßem Auge zu erkennen, wenn auch leicht zu übersehen.

Lassen Sie sich mit uns vom Wunder und der Schönheit der Überraschungen der Natur verzaubern, während wir weiterhin das Rätsel des STEVE-Phänomens erforschen und entschlüsseln.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist das STEVE-Phänomen?

Das STEVE-Phänomen, auch bekannt als Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, ist ein atmosphärisches optisches Phänomen, das als violette und grüne Lichtbänder am Himmel erscheint.

Wo ist STEVE zu sehen?

STEVE wurde an verschiedenen Orten beobachtet, darunter im Vereinigten Königreich, Kanada, Alaska, den nördlichen US-Bundesstaaten, Australien und Neuseeland.

Wie lange hält STEVE?

STEVE dauert normalerweise etwa 20 Minuten bis eine Stunde.

Ist STEVE eine Art Polarlicht?

Obwohl STEVE in Gegenwart eines Polarlichts beobachtet wird, handelt es sich nicht um ein traditionelles Polarlicht. Wissenschaftler vermuten, dass es sich dabei um einen sich schnell bewegenden Strom extrem heißer Teilchen handelt, die als subaurorale Ionendrift oder SAID bezeichnet werden.