Delfine besitzen eine bemerkenswerte Elektrosensibilität, die neue Einblicke in ihre Fähigkeiten eröffnet

In einer bahnbrechenden Studie von Dr. Tim Hüttner und Dr. Guido Dehnhardt von der Universität Rostock und dem Meereswissenschaftlichen Zentrum in Deutschland wurde entdeckt, dass Delfine einen einzigartigen Sinn für Elektrosensibilität besitzen. Man geht davon aus, dass die Grübchen auf der Schnauze der Kälber von Großen Tümmlern, die sogenannten Vibrationsgruben, früher nur als Überbleibsel ihrer Geburt galten und es den erwachsenen Säugetieren ermöglichen, schwache elektrische Felder zu spüren.

Bei näherer Betrachtung stellten Hüttner und Dehnhardt fest, dass diese Vibrationsgruben Strukturen ähneln, die man bei Haien findet und die es ihnen ermöglichen, elektrische Felder zu erkennen. Um ihre Hypothese zu testen, überprüften die Forscher, ob in Gefangenschaft gehaltene Große Tümmler ein elektrisches Feld im Wasser spüren konnten, und erstaunlicherweise zeigten alle Tiere diese Fähigkeit.

Die Studie legt nahe, dass die Elektrorezeption der Delfine weitreichendere Auswirkungen haben könnte, insbesondere in Bezug auf ihre Orientierung. Delfine nutzen möglicherweise ihren elektrischen Sinn, um sich am Erdmagnetfeld zu orientieren. Wenn man beispielsweise mit einer normalen Geschwindigkeit von 10 m/s durch schwache Bereiche des Erdmagnetfelds schwimmt, könnte am Körper ein erkennbares elektrisches Feld entstehen. Je schneller sie schwimmen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie das Magnetfeld des Planeten spüren und so mithilfe einer magnetischen Karte auf dem Globus navigieren können.

Um die Empfindlichkeit von Delfinen gegenüber elektrischen Feldern besser zu verstehen, führten die Forscher Experimente mit weiblichen Großen Tümmlern namens Donna und Dolly durch. Sie brachten den Delfinen bei, ein elektrisches Feld zu erkennen, das von Elektroden über ihren Schnauzen erzeugt wurde, und stellten fest, dass beide Delfine sehr empfindlich auf die Felder reagierten, wobei Donna etwas empfindlicher auf schwächere Felder reagierte. Die Studie ergab auch, dass Delfine möglicherweise pulsierende elektrische Felder wahrnehmen können, obwohl sie gegenüber Wechselfeldern weniger empfindlich waren als bei statischen Feldern.

Diese neu entdeckte Fähigkeit gibt Aufschluss darüber, wie Delfine nach im Sediment versteckten Fischen suchen und ermöglicht es ihnen, Beute in den letzten Zentimetern vor dem Angriff zu lokalisieren. Während Haie nach wie vor die „Superstars“ der Elektrosensibilität sind und elektrische Felder von Fischen in einer größeren Reichweite wahrnehmen können, verschafft ihnen die Elektrosensibilität der Delfine einen bemerkenswerten Vorteil in ihrem Unterwasserökosystem.

Diese Forschung eröffnet neue Möglichkeiten zum Verständnis der kognitiven Fähigkeiten von Delfinen und unterstreicht die Bedeutung einer weiteren Erforschung ihrer sensorischen Fähigkeiten. Das komplexe Zusammenspiel ihrer Elektrosensibilität, Intelligenz und Navigationsfähigkeiten ist ein Beweis für die außergewöhnliche Natur dieser Meeresbewohner.

