Neue Einblicke in antike vogelähnliche Fußabdrücke durch Fossilienanalyse enthüllt

Eine kürzlich im südlichen Afrika entdeckte Analyse fossiler Fußabdrücke von Dreizehen hat faszinierende Einblicke in die Entwicklung vogelähnlicher Füße bei Dinosauriern ergeben. Die über 210 Millionen Jahre alten Fußabdrücke gelten als die ältesten vogelähnlichen Spuren, die jemals gefunden wurden. Die in der Fachzeitschrift PLOS One veröffentlichten Ergebnisse werfen Licht auf die frühen Stadien der Vogelentwicklung.

Der Hauptautor der Studie und Geologe, Dr. Miengah Abrahams von der Universität Kapstadt, vermutet, dass diese Fußabdrücke aufgrund ihres Alters höchstwahrscheinlich von Dinosauriern hinterlassen wurden. Während die meisten Theropodendinosaurier, darunter auch der mächtige Tyrannosaurus Rex, dreizehige Füße besitzen, wiesen einige der untersuchten Spuren einzigartige Merkmale auf, die den Fußabdrücken von Vögeln ähnelten. Diese Ausreißer hatten schmalere Zehen, eine größere Spreizung und eine kürzere Verlängerung des zentralen Fingers, was sie von typischen Theropodenabdrücken unterschied.

Trotz der Entdeckung bleibt das Tier, das für diese Spuren verantwortlich ist, unbekannt, sodass die Wissenschaftler sich über ihre Beziehung zu Vögeln im Unklaren lassen. Diese alten Fußabdrücke könnten ein entscheidendes fehlendes Glied in der Evolution der Vögel darstellen oder zu Reptilien gehören, die unabhängig voneinander vogelähnliche Füße entwickelt haben. Die Variation in der Fußabdruckform, die durch unterschiedliche Materialien beeinflusst wird, in die das Tier trat, erschwert die Identifizierung physischer Merkmale bei ausgestorbenen Tieren zusätzlich.

Dr. Julia Clarke, Wirbeltierpaläontologin von der University of Texas in Austin, erklärt, dass Fußabdrücke eine einzigartige Aufzeichnung darstellen, aber auch ein gewisses Maß an Unsicherheit mit sich bringen. Dennoch bieten diese alten Spuren wertvolle Einblicke in eine kritische Phase der morphologischen Diversifizierung der Archosaurier, der alten Reptiliengruppe, zu der auch die Dinosaurier gehören.

Das Forschungsteam stieß auf die vogelähnlichen Spuren, als es den Spuren des französischen Paläontologen Paul Ellenberger folgte, der die Fußabdrücke Mitte des 20. Jahrhunderts entdeckte. Durch die Analyse von Archivfotos, Skizzen und Abgüssen sowie die Erstellung digitaler 3D-Modelle identifizierten die Wissenschaftler zwei unterschiedliche Kategorien von Spuren. Die Spuren des Morphotyps I waren etwas länger und hatten rundere, robuste Zehen, während die Spuren des Morphotyps II stark an moderne Vogelabdrücke erinnerten und breitere, gespreizte Zehen hatten.

Diese neu entdeckten Spuren von Trisauropodiscus, die etwa 60 Millionen Jahre älter sind als die frühesten Vogelskelettfossilien, bieten wichtige Beweise für die antiken Ursprünge vogelähnlicher Füße. Die Studie trägt zu einem besseren Verständnis der Evolution von Dinosauriern und Vögeln bei und zeigt die bemerkenswerte Vielfalt der Archosaurier in dieser entscheidenden Zeit.

FAQ

Was sind die ältesten vogelähnlichen Fußabdrücke, die jemals gefunden wurden?

Die ältesten vogelähnlichen Fußabdrücke, die jemals gefunden wurden, sind über 210 Millionen Jahre alt. Diese dreizehigen Fußabdrücke wurden im südlichen Afrika entdeckt und gehören zu einer unbekannten Dinosaurier- oder Reptilienart.

Bieten die Fußabdrücke Hinweise auf die frühe Evolution der Vögel?

Die Fußabdrücke sind ein entscheidender Beweis für das Verständnis der frühen Evolution der Vögel. Sie legen nahe, dass die vogelähnliche Fußmorphologie viel früher existierte als bisher angenommen, und zwar etwa 60 Millionen Jahre vor den frühesten bekannten Vogelskelettfossilien.

Was unterscheidet diese vogelähnlichen Fußabdrücke von typischen Dinosaurier-Fußabdrücken?

Die vogelähnlichen Fußabdrücke unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht von typischen Dinosaurier-Fußabdrücken. Sie haben schmalere Zehen, eine größere Spreizung und eine kürzere Verlängerung des Mittelfingers. Diese einzigartigen Merkmale ähneln den Fußabdrücken moderner Vögel und weisen auf ein mögliches frühes Stadium in der Entwicklung der Vogelfüße hin.

Warum ist es schwierig, physische Merkmale ausgestorbener Tiere anhand von Fußabdrücken zu identifizieren?

Die Identifizierung physischer Merkmale ausgestorbener Tiere allein anhand von Fußabdrücken kann aufgrund der unterschiedlichen Fußabdruckform, die durch unterschiedliche Materialien, in die das Tier getreten ist, verursacht wird, eine Herausforderung sein. Versteinerte Fußabdrücke liefern wertvolle, aber manchmal unsichere Daten zum Verständnis ausgestorbener Arten und ihrer Morphologie.