Erforschung alter Fußabdrücke: Einblicke in vogelähnliche Reptilien

By

Eine neue Analyse fossiler Fußabdrücke im südlichen Afrika hat faszinierende Einblicke in die alten Reptilien gebracht, die vor mehr als 210 Millionen Jahren die Erde durchstreiften. Diese dreizehigen Fußabdrücke, die denen von Vögeln ähneln, wurden von zweibeinigen Reptilien hinterlassen und sind etwa 60 Millionen Jahre älter als die frühesten bekannten Vogelskelettfossilien. Die Ergebnisse wurden kürzlich in der Fachzeitschrift PLOS One veröffentlicht.

Laut Dr. Miengah Abrahams, Dozentin für Geologie an der Universität von Kapstadt, wurden diese Fußabdrücke aufgrund ihres Alters wahrscheinlich von Dinosauriern hinterlassen. Unter den Spuren zeichneten sich bestimmte Abdrücke durch kürzere Mittelfinger, eine größere Spreizung und schmalere Zehen aus, die an Vogelabdrücke erinnerten. Allerdings ist die Beziehung zwischen diesen Spuren und Vögeln noch nicht klar. Sie könnten ein fehlendes Glied in der Evolution der Vögel darstellen oder zu Reptilien gehören, die unabhängig voneinander vogelähnliche Füße entwickelt haben.

Diese als Trisauropodiscus bekannten Fußabdrücke wurden ursprünglich Mitte des 20. Jahrhunderts entdeckt und vom französischen Paläontologen Paul Ellenberger einem Ichnogenus zugeschrieben. Ichnogenus bezieht sich auf eine Gattung, die auf Spurenfossilien und nicht auf versteinerten Körperresten basiert. Im Laufe der Jahre gab es unter Paläontologen Debatten über die Vogelaffinität von Trisauropodiscus-Spuren. Nicht alle dieser Spuren waren vogelähnlich, und Variationen in der Fußabdruckform können die Identifizierung physischer Merkmale ausgestorbener Tiere erschweren.

Die Studie liefert wertvolle Einblicke in die morphologische Diversifizierung der Archosaurier während der Trias. Obwohl die Fußabdrücke nicht mit bekannten fossilen Tieren aus der Region und dem Zeitraum übereinstimmen, bieten sie doch Hinweise auf die Entwicklung vogelähnlicher Merkmale bei Reptilien. Dies unterstreicht die Bedeutung von Fußabdrücken als einzigartige Aufzeichnung in der paläontologischen Forschung, auch wenn inhärente Unsicherheiten bestehen.

Die Untersuchung der Spuren von Trisauropodiscus begann 2016 auf den Spuren von Paul Ellenberger. Das Forschungsteam wandte moderne ichnologische Standards an, darunter Besuche von Fossilienfundstellen, Archivanalysen und die Erstellung digitaler 3D-Modelle der Fußabdrücke.

Insgesamt erweitert diese Studie unser Verständnis der alten Reptilien und ihrer evolutionären Anpassungen. Weitere Forschungen und Entdeckungen auf dem Gebiet der paläontologischen Wissenschaft werden weiterhin Licht auf die faszinierende Geschichte des Lebens auf der Erde werfen.

Häufig gestellte Fragen:

F: Was sind Ichnogenus und Morphotypen?

A: Ein Ichnogenus ist eine Gattung, die durch Spurenfossilien wie Fußabdrücke oder andere von Tieren hinterlassene Abdrücke definiert wird. Morphotypen beziehen sich auf unterschiedliche Kategorien von Spuren basierend auf ihren Formen und Eigenschaften.

F: Wie wurden die Spuren von Trisauropodiscus analysiert?

A: Die Wissenschaftler haben insgesamt 163 Spuren untersucht und sie in zwei Morphotypen unterteilt. Die Analyse umfasste die Untersuchung von Archivfotos, Skizzen und Abgüssen sowie die Erstellung digitaler 3D-Modelle der Fußabdrücke.

F: Bieten diese Fußabdrücke einen Beweis für die Evolution der Vögel?

A: Die Fußabdrücke könnten einen fehlenden Hinweis auf die Evolution von Vögeln oder eng verwandten Reptilien darstellen, die unabhängig voneinander vogelähnliche Füße entwickelten. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um einen endgültigen Zusammenhang herzustellen.

F: Welche Implikationen hat diese Studie für unser Verständnis von Archosauriern?

A: Die Studie liefert Einblicke in die morphologische Diversifizierung der Archosaurier während der Trias. Es verdeutlicht die Existenz unbekannter Mitglieder dieser alten Reptiliengruppe mit vogelähnlichen Merkmalen und erweitert unser Wissen über diesen kritischen Zeitraum.