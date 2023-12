In Südafrika wiederentdeckter, schwer fassbarer Goldmaulwurf weckt Hoffnung auf Naturschutz

By

Nachdem er fast ein Jahrhundert lang als ausgestorben galt, hat eine bemerkenswerte Entdeckung neue Hoffnung für das Überleben des Goldmaulwurfs von De Winton in Südafrika geweckt. Das winzige Lebewesen, das für seine Fähigkeit bekannt ist, durch Sand zu „schwimmen“, tauchte an einem Strand an der Nordwestküste des Landes wieder auf und überraschte Forscher, die unermüdlich nach Anzeichen seiner Existenz gesucht hatten.

Der Goldmaulwurf von De Winton ist eine schwer fassbare Art, die Wissenschaftler aufgrund ihrer Niedlichkeit und extremen Schüchternheit fasziniert. Diese blinden Kreaturen haben eine Vorliebe dafür, sich in unzugänglichen Bereichen einzugraben und verfügen über ein hochempfindliches Gehör, das es ihnen ermöglicht, selbst die geringsten Bodenvibrationen wahrzunehmen. Die letzte wissenschaftliche Bestätigung ihrer Existenz stammt aus dem Jahr 1936, weshalb zahlreiche Experten ihr Aussterben befürchten.

Unbeirrt begab sich ein Team engagierter Forscher des Endangered Wildlife Trust (EWT) und der University of Pretoria auf eine intensive Suche und deckte mehrere Monate lang jeden Tag bis zu 18 Kilometer Dünenlebensraum ab. Mit einem geruchsspürenden Border Collie namens Jessie konnten sie Spuren der unterirdischen Tunnel der Maulwürfe aufdecken.

Der Durchbruch gelang durch die Analyse von Umwelt-DNA-Proben, darunter Haut, Haare und Körperausscheidungen, die aus dem Boden am Strand von Port Nolloth gesammelt wurden. Über 100 Proben wurden sorgfältig aus den Dünen gesammelt. Obwohl die Forscher den blinden Maulwurf noch nicht physisch gesehen haben, ist es ihnen gelungen, Videos und Fotos aufzunehmen, um ihre Ergebnisse zu dokumentieren.

Die Wiederentdeckung des Goldmaulwurfs von De Winton ist für den Naturschutz von großer Bedeutung. Im Jahr 2017 wurde die Art in eine Liste der 25 längst verschollenen Tiere aufgenommen, die von der Nichtregierungsorganisation Re:wild zusammengestellt wurde. Mit der unnachgiebigen Entschlossenheit des Forscherteams konnten nun 11 Arten aus der Liste wiederentdeckt werden.

Christina Biggs, eine Spezialistin für verlorene Arten von Re:wild, lobte die Bemühungen der engagierten Menschen, die diesen bemerkenswerten Fund möglich gemacht haben. Sie betonte, wie wichtig es sei, die Lebensräume dieser bedrohten und seltenen Maulwürfe zu schützen. Der Einsatz innovativer Technologien wie der DNA-Probenahme aus der Umwelt unterstreicht das Potenzial für die Suche nach anderen verlorenen Arten.

Während diese Entdeckung Hoffnung weckt, ist die goldene Mole von De Winton immer noch Risiken durch Bergbau und Wohnsiedlungen in der Nähe ihrer Strandlebensräume ausgesetzt. Kontinuierliche Schutzbemühungen sind von größter Bedeutung, um das Überleben dieser außergewöhnlichen Art und allgemeiner der Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten zu sichern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist ein goldener Maulwurf?

A: Ein Goldmaulwurf ist ein kleines, grabendes Säugetier, das im südlichen Afrika heimisch ist. Es zeichnet sich durch sein goldenes Fell und einzigartige Anpassungen für das Leben unter der Erde aus.

F: Wie wurde der goldene Maulwurf von De Winton wiederentdeckt?

A: Der goldene Maulwurf von De Winton wurde durch eine Kombination aus intensiver Feldforschung, dem Einsatz eines Geruchsspürhundes und der Analyse von DNA-Proben aus der Umwelt wiederentdeckt.

F: Warum ist die Wiederentdeckung des goldenen Maulwurfs von De Winton bedeutsam?

A: Die Wiederentdeckung des Goldmaulwurfs von De Winton ist bedeutsam, weil sie Hoffnung für die Erhaltung einer Art gibt, die lange als ausgestorben galt. Es unterstreicht auch die Notwendigkeit, die Lebensräume bedrohter und seltener Arten zu schützen.

F: Welche Rolle spielt die DNA-Probenahme aus der Umwelt?

A: Bei der DNA-Probenahme in der Umwelt wird das in der Umwelt vorhandene genetische Material (z. B. Haut, Haare und Körperausscheidungen) analysiert, um das Vorhandensein bestimmter Arten festzustellen. Es ist ein wertvolles Werkzeug zur Untersuchung schwer fassbarer und schwer zu findender Tiere.