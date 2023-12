Studie enthüllt mehrere Faktoren, die die Form von Einschlagskratern beeinflussen

By

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Physical Review E veröffentlichte Studie legt nahe, dass lose gebundene, klumpige Asteroiden mit Curveball-ähnlichen Drehungen möglicherweise eine Rolle bei der Entstehung einiger der markantesten Krater der Erde gespielt haben, darunter der Barringer-Krater in Arizona. Entgegen den Erwartungen ergab die Studie, dass sich schnell drehende Asteroiden im Vergleich zu ihren langsamer rotierenden Gegenstücken breitere und flachere Krater erzeugen.

Einschlagskrater können auf verschiedenen Gesteinskörpern im Sonnensystem mit unterschiedlichen Formen und Strukturen gefunden werden. Faktoren wie die Geschwindigkeit eines Asteroiden beim Aufprall wurden bereits früher als Faktoren identifiziert, die zu dieser Vielfalt beitragen. Die neue Studie konzentrierte sich jedoch auf zwei übersehene Parameter: die Drehung des Asteroiden und seine Klumpenbildung.

Die Forscher führten Simulationen durch, um die Auswirkungen von Spin und Klumpenbildung auf die Kraterbildung zu untersuchen. Sie schufen virtuelle asteroidenähnliche Projektile, die aus Tausenden kleinerer Gesteinsbrocken bestanden, die durch die Schwerkraft zusammengeballt wurden und der Struktur vieler Asteroiden in der Realität ähnelten. Diese Projektile wurden dann auf die Oberfläche eines simulierten Planeten abgeworfen.

Die Studie ergab, dass fest gebundene Asteroiden mit schnellen Drehungen schmale und tiefe Krater hinterlassen, während locker gebundene „Trümmerhaufen“ beim Aufprall breite und flache Löcher bildeten. Die Energie eines rotierenden Asteroiden wird teilweise dazu genutzt, die Bindungen aufzubrechen, die seine Bestandteile zusammenhalten, wodurch die Fragmente zerstreut werden. Dadurch dringen sie nicht so tief in den Boden ein wie nicht rotierende Asteroiden.

Der leitende Forscher Erick Franklin von der brasilianischen Universität Campinas erklärte, dass die Ausbreitung der Körner, aus denen das Projektil im Moment des Aufpralls besteht, die Breite und Flachheit des resultierenden Kraters bestimmt.

Neben dem Barringer-Krater in Arizona wurde auch der untertassenförmige Flynn-Creek-Krater in Tennessee als mögliches Ergebnis eines Curveball-ähnlichen Einschlags identifiziert. Ein besseres Verständnis der Drehung und Klumpenbildung von Asteroiden wird Wissenschaftlern helfen, Einblicke in die Entstehung und Ausbreitung verschiedener Kratertypen zu gewinnen.

Diese Studie unterstreicht die Bedeutung der Berücksichtigung mehrerer Faktoren bei der Untersuchung der Formen und Strukturen von Einschlagskratern und trägt so zu unserem Wissen über himmlische Begegnungen im gesamten Sonnensystem bei.