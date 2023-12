Titel: Neue Einblicke in Licht-Materie-Wechselwirkungen durch Attosekunden-Absorptionsspektroskopie weicher Röntgenstrahlen

Zusammenfassung: Forscher am Institute of Photonic Sciences (ICFO) haben eine bahnbrechende Technik namens Attosekunden-Absorptionsspektroskopie weicher Röntgenstrahlen entwickelt, die die Untersuchung elektronischer Dynamik mit ultraschneller zeitlicher Auflösung ermöglicht. Mithilfe von Attosekundenpulsen weicher Röntgenstrahlung, die eine Dauer von nur 23 Attosekunden haben und einen weiten Bereich der kohärenten Bandbreite weicher Röntgenstrahlung abdecken, können Wissenschaftler die gesamte elektronische Struktur von Materialien in Echtzeit untersuchen. In einer kürzlich in Nature Communications veröffentlichten Studie beobachteten die ICFO-Forscher einen lichtinduzierten Anstieg der Leitfähigkeit in Graphit durch Manipulation des Vielteilchenzustands des Materials.

Die Forscher nutzten optische Sub-2-Zyklus-Pulse mit Träger-Hüllkurven-Phasenstabilität, um im Graphit einen Licht-Materie-Hybridzustand zu induzieren. Anschließend untersuchten sie das Material mit Attosekunden-Weichröntgenimpulsen, wodurch sie die elektronische Dynamik und die Leitfähigkeitsänderungen an der K-Kante des Kohlenstoffs beobachten konnten. Dieser lichtinduzierte Anstieg der Leitfähigkeit ist auf die starke Wechselwirkung zwischen Licht und Materie zurückzuführen, die zu einem einzigartigen Zustand führt, der als Licht-Materie-Hybrid bekannt ist.

Im Gegensatz zu früheren Methoden, bei denen Materialien physikalisch manipuliert wurden, um elektronische Eigenschaften zu untersuchen, regten die Forscher den Graphit optisch mit einem starken Lichtimpuls an. Durch die Beobachtung der Relaxation von Elektronen und ihrer Wechselwirkung mit dem Gitter konnten die Wissenschaftler einen Anstieg der optischen Leitfähigkeit des Materials erkennen, das Eigenschaften aufweist, die an eine Supraleitungsphase erinnern.

Dieser Durchbruch liefert wertvolle Einblicke in das Gebiet der Vielkörperdynamik und eröffnet neue Möglichkeiten zur Manipulation und Steuerung von Materialeigenschaften mithilfe von Licht. Die Anwendungen dieser Forschung könnten sich auf Bereiche wie photonische integrierte Schaltkreise und optische Computer erstrecken, wo Licht zur Manipulation von Elektronen und zur Steuerung von Materialeigenschaften verwendet wird. Die durch Attosekunden-Weichröntgenabsorptionsspektroskopie erzielten Ergebnisse bieten neue Möglichkeiten, korrelierte Phasen der Materie in Echtzeit zu untersuchen und zu verstehen, die für die Entwicklung moderner Technologien von entscheidender Bedeutung sind.