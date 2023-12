Entkleidete Heliumsterne in nahegelegenen Zwerggalaxien entdeckt

By

Wissenschaftler der University of Toronto und anderer Institutionen haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, indem sie in der Großen und Kleinen Magellanschen Wolke, zwei nahegelegenen Zwerggalaxien, mögliche entkleidete Heliumsterne identifiziert haben. Mithilfe der Ultraviolettphotometrie wählten die Forscher 25 Kandidatensterne aus und beobachteten sie anschließend mit optischer Spektroskopie. Diese Studie füllt eine erhebliche Lücke in unserem Wissen über entkernte Heliumsterne, insbesondere im mittleren Massenbereich.

Bisher haben theoretische Modelle die Existenz einer Population heißer Heliumsterne vorhergesagt, die aus der Entfernung ihrer wasserstoffreichen äußeren Schichten aufgrund von Wechselwirkungen mit binären Begleitern resultieren würde. Bisher wurde jedoch nur ein solches System identifiziert. Die neu entdeckten abgestreiften Heliumsterne, deren Temperaturen zwischen 60,000 und 100,000 K liegen, weisen hohe Oberflächengravitationen und wasserstoffarme Oberflächen auf. Darüber hinaus zeigten 16 der Sterne eine binäre Bewegung.

„Dieser Befund zeigt, dass diese Sterne tatsächlich existieren“, sagte Dr. Maria Drout, eine an der Studie beteiligte Astronomin. „In Zukunft werden wir in der Lage sein, mit diesen Sternen viel detailliertere physikalische Erkenntnisse zu gewinnen.“

Diese entkleideten Heliumsterne sind nicht nur wegen ihrer Seltenheit von Interesse, sondern auch, weil sie Auswirkungen auf verschiedene astrophysikalische Phänomene haben, darunter Supernovae, Gravitationswellen und das von fernen Galaxien emittierte Licht. Darüber hinaus wird angenommen, dass sie eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Neutronensternverschmelzungen spielen. Die Forscher glauben, dass einige der entkernten Sterne in ihrer Probe Neutronenstern- oder Schwarzloch-Begleiter haben könnten und kurz davor stehen, Doppelneutronenstern- oder Neutronenstern-plus-Schwarzloch-Systeme zu werden.

Die Identifizierung dieser abgestreiften Heliumsterne ebnet den Weg für weitere Untersuchungen ihrer Eigenschaften und Verhaltensweisen. Mit diesem neuen Wissen können Wissenschaftler ihr Verständnis von Phänomenen wie Sternwinden verfeinern und genauere Vorhersagen über die Anzahl der zu beobachtenden Neutronensternverschmelzungen treffen.

Bethany Ludwig, Ph.D. Student an der University of Toronto, kommentierte die Bedeutung dieser Ergebnisse: „Unsere Arbeit wirft Licht auf diese faszinierenden Beziehungen und enthüllt ein Universum, das weitaus vernetzter und aktiver ist, als wir es uns bisher vorgestellt haben.“ Die Ergebnisse dieser Studie werden in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht.

