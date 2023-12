Entdeckung wasserstofffreier massereicher Sterne in binären Systemen

By

Eine bahnbrechende Studie, die von Astronomen der Universität Toronto durchgeführt wurde, hat eine Population massereicher Sterne entdeckt, die von ihren binären Begleitern ihrer Wasserstoffhülle beraubt wurden. Die in Science veröffentlichten Ergebnisse liefern wichtige Einblicke in die Ursprünge wasserstoffarmer Kernkollaps-Supernovae und Neutronensternverschmelzungen.

Seit Jahren vermuten Wissenschaftler, dass ein erheblicher Teil der massereichen Sterne in Doppelsternsystemen ihre Wasserstoffhülle verliert. Bisher wurde jedoch nur ein potenzieller Kandidat identifiziert, was eine große Lücke in unserem Verständnis hinterlässt. Co-Hauptautorin Maria Drout bringt das Ausmaß dieser Entdeckung zum Ausdruck und betont ihre Auswirkungen auf unser Verständnis von Supernovae, Gravitationswellen und entfernten Galaxien.

Die Entdeckung dieser von Wasserstoff befreiten Sterne bestätigt nicht nur ihre Existenz, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten für detaillierte Forschung. Messungen wichtiger Eigenschaften, etwa des Materialverlusts bei Sternwinden, werden genauere Vorhersagen von Phänomenen wie der Verschmelzung von Neutronensternen ermöglichen. Es wird angenommen, dass diese Sterne für einen erheblichen Teil der wasserstoffarmen Supernovae verantwortlich sind und außerdem eine entscheidende Rolle bei der Bildung von Neutronensternverschmelzungen spielen, die Gravitationswellen aussenden.

Die Studie legt auch nahe, dass einige Sterne in der Probe Neutronensterne oder Schwarze Löcher als Begleiter haben könnten, was die Voraussetzungen für die Entstehung von Doppelneutronensternen oder Systemen aus Neutronensternen und Schwarzen Löchern schafft, die schließlich verschmelzen könnten.

Bethany Ludwig, Ph.D. Der an der Studie beteiligte Student hebt die vernetzte Natur von Sternen hervor und vergleicht sie mit sozialen Wesen. Sie erklärt, dass Sterne, insbesondere massereiche, selten Einzelgänger sind und oft in dynamischen Doppelsternsystemen existieren. Die Wechselwirkungen zwischen diesen Sternen während ihres gesamten Lebens können ihre Entwicklung beeinflussen.

Die Schwierigkeit bei der Entdeckung entkleideter Sterne liegt darin, dass ein Großteil des von ihnen emittierten Lichts außerhalb des sichtbaren Spektrums liegt und durch Staub verdeckt oder von ihren Begleitsternen überschattet werden kann. Um diese Herausforderung zu meistern, führten die Forscher eine Ultraviolettuntersuchung mit Daten des Swift Ultra-Violet/Optical Telescope durch. Durch die Konzentration auf den ultravioletten Teil des Spektrums, wo heiße Sterne den größten Teil ihres Lichts aussenden, konnte das Team Helligkeitsdaten für Millionen von Sternen in der Großen und Kleinen Magellanschen Wolke sammeln.

Diese bahnbrechende Entdeckung bestätigt nicht nur die Existenz wasserstoffarmer massereicher Sterne, sondern unterstreicht auch die komplexe Vernetzung der Sterne im Universum. Es ebnet den Weg für die weitere Erforschung ihrer Rolle bei verschiedenen astrophysikalischen Phänomenen und erweitert letztendlich unser Verständnis des Kosmos.