Der Permafrost der Arktis: Eine potenzielle Zeitbombe für Methanemissionen

Eine kürzlich im norwegischen Spitzbergen-Archipel durchgeführte Studie hat Licht auf die alarmierende Präsenz von Methangas tief unter dem Permafrost der Arktis geworfen. Die Untersuchung, die auf Daten von Explorationsbohrungen basierte, die von Unternehmen für fossile Brennstoffe gebohrt wurden, ergab, dass die Hälfte der Bohrungen erhebliche Ansammlungen von Methangas enthielten. Wissenschaftler warnen: Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, um die Freisetzung dieses starken Treibhausgases zu verhindern, könnte sich die Klimakrise erheblich verschlimmern.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Kohlenwasserstoff-Explorationsbohrungen, deren Erfolgsquote unter 50 % liegt, stießen die von Unternehmen für fossile Brennstoffe in Spitzbergen gebohrten Bohrungen unerwartet auf erhebliche Mengen Methan. Dies deutet darauf hin, dass Methangas im gefrorenen Boden des Archipels nicht schwer zu finden ist und möglicherweise an die Oberfläche wandern könnte, wenn der Permafrost schmilzt. Es ist wahrscheinlich, dass sich dieses Phänomen auf andere Teile der Arktis mit ähnlichen geologischen Ursprüngen ausweitet.

Forscher fanden heraus, dass der Permafrost in den Tälern Spitzbergens als relativ wirksames Dichtungsmittel fungiert und verhindert, dass tiefes Methan in die Atmosphäre entweicht. Allerdings stellen Hochlandgebiete aufgrund ihres dünneren und fleckigeren Eises auf dem gefrorenen Boden schwächere Barrieren dar. Unternehmen für fossile Brennstoffe, die in diesen Gebieten bohren, finden tendenziell weniger Kohlenwasserstoffgas, da es wahrscheinlich bereits in andere Teile des Permafrosts oder in die Atmosphäre gewandert ist.

Trotz mehr als 50-jähriger Bohrungen in der Region ist dies die erste Studie, die das Vorkommen von Methangas an der Basis des Permafrosts von Spitzbergen systematisch analysiert. Das genaue Ausmaß der Methanemissionen aus dem Permafrost der Arktis bleibt jedoch unbekannt, da es zahlreiche Unsicherheiten zu diesem Thema gibt.

Während der derzeitige Austritt von Methangas unter dem Permafrost als relativ gering eingeschätzt wird, könnte das Schmelzen des Permafrosts aufgrund des anhaltenden Klimawandels diese Situation schnell ändern. Wenn sich die Gletscher zurückziehen und der Permafrost auftaut, könnte die Freisetzung von Methangas erheblich zunehmen.

Weitere Forschung ist erforderlich, um die Mechanismen, durch die der Permafrost der Arktis Gase einfängt, vollständig zu verstehen. Diese Studie ist jedoch eine deutliche Erinnerung an die dringende Notwendigkeit, sich mit der potenziellen Bedrohung durch Methanemissionen aus dem Permafrost der Arktis zu befassen, da diese weitreichende Folgen für das Klima des Planeten haben könnten.