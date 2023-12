Der Zusammenbruch des antarktischen Schelfeises unterstreicht die Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen

Während sich die Welt auf die bevorstehende COP28-Klimakonferenz in Dubai vorbereitet, erinnern jüngste Beobachtungen aus der Antarktis deutlich an die verheerenden Auswirkungen der Klimakrise. Wissenschaftler haben den Zusammenbruch des mit dem Cadman-Gletscher verbundenen Eisschelfs auf der Westantarktischen Halbinsel beobachtet, wodurch der Gletscher dem sich erwärmenden Wasser des Ozeans ausgesetzt wurde. Dieser daraus resultierende beschleunigte Rückzug bedeutet einen besorgniserregenden Trend in der Polareisdynamik.

Die Ergebnisse dieser Forschung, die in Nature Communications veröffentlicht wurde, sind das Ergebnis der sorgfältigen Arbeit eines internationalen Teams bestehend aus Wissenschaftlern der University of Leeds, der Lancaster University, ENVEO, der University of Delaware und des British Antarctic Survey. Durch die Nutzung von Daten verschiedener Satellitenmissionen, darunter CryoSat der ESA und Copernicus Sentinel-1 in Europa, konnten die Forscher signifikante Veränderungen im Schelfeis und im Gletscher im Laufe der Zeit verfolgen.

Ihre Analyse ergab, dass sich der Cadman-Gletscher zwischen November 2018 und Mai 2021 um unglaubliche acht Kilometer zurückzog, nachdem er fast fünfzig Jahre lang stabil geblieben war. Diese schnelle Veränderung ist auf überdurchschnittliche Meereswassertemperaturen rund um die Westantarktische Halbinsel im Zeitraum 2018–2019 zurückzuführen.

Das sich erwärmende Wasser stellt seit den 1970er Jahren wahrscheinlich eine Bedrohung für das Cadman-Schelfeis dar. Benjamin Wallis, ein Forscher der University of Leeds, der die Studie leitete, vermutet, dass das wärmere Wasser begann, das Schelfeis zu untergraben, mit erheblichen Auswirkungen, die Anfang der 2000er Jahre sichtbar wurden. Die erhöhten Temperaturen drangen nicht nur an die Oberfläche, sondern auch in die tieferen Schichten des Ozeans ein und erreichten möglicherweise den Punkt, an dem das Schelfeis auf dem Meeresboden aufsetzte. Satellitenbeobachtungen haben seitdem dieses Bottom-up-Schmelzen erfasst.

F: Was ist ein Schelfeis?

A: Ein Schelfeis ist eine dicke schwimmende Eisplattform, die sich dort bildet, wo ein Gletscher oder eine Eisdecke zur Küste und auf die Meeresoberfläche fließt.

F: Wie wirken sich Schelfeise auf Gletscher aus?

A: Schelfeise bieten den Gletschern lebenswichtige Unterstützung, indem sie als Barriere – als Stützpfeiler – fungieren, der auf der Meeresoberfläche schwimmt und manchmal am Meeresboden verankert ist. Dies verlangsamt den Fluss des Gletschereises in Richtung Meer und trägt so zur Aufrechterhaltung der Gletscherstabilität bei.

F: Welche Auswirkungen hat der Einsturz des Cadman-Schelfeises?

A: Der Zusammenbruch des Cadman-Schelfeises hat ein entscheidendes Stützsystem zerstört, das es dem Gletscher ermöglicht, Eis mit besorgniserregender Geschwindigkeit in den Ozean abzuwerfen. Diese Forschung unterstreicht die Empfindlichkeit antarktischer Gletscher gegenüber Veränderungen der Meerestemperaturen und betont das Potenzial für einen schnellen Eisverlust aufgrund des Klimawandels.

F: Warum ist es wichtig, die Erwärmung der Ozeane anzugehen?

A: Die Situation in der Antarktis ist eine überzeugende Erinnerung an die dringende Notwendigkeit, die Erwärmung der Ozeane anzugehen. Die Erwärmung bedroht nicht nur die Polarregionen, sondern birgt auch Risiken für den globalen Meeresspiegel und die Ökosysteme.

