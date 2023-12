Neue Einblicke in die Vogelentwicklung: Alte Fußabdrücke deuten auf frühe Ursprünge hin

In Lesotho im südlichen Afrika entdeckte antike Fußabdrücke haben bemerkenswerte Einblicke in die frühe Entwicklung der Vögel geliefert. Bisher ging man davon aus, dass diese Fußabdrücke zu einer Kreatur namens Trisauropodiscus gehörten. Wissenschaftler gehen nun davon aus, dass diese Fußabdrücke wahrscheinlich von Dinosauriern oder Reptilien mit vogelähnlichen Füßen stammen. Die in der Fachzeitschrift Plos One veröffentlichten Ergebnisse stellen frühere Vorstellungen über den Zeitpunkt der Vogelfußentwicklung in Frage.

Das Expertenteam der Universität Kapstadt analysierte vier Fußabdrucksätze, darunter eine 80 Meter lange Gleisanlage im Dorf Maphutseng. Bei näherer Betrachtung identifizierten sie zwei unterschiedliche Merkmale in den Fußabdrücken. Der erste Satz ähnelte Spuren von Dinosauriern, die keine Vögel sind, während der zweite Satz in Größe und Proportion auffällige Ähnlichkeiten mit Fußabdrücken moderner Vögel aufwies.

Bemerkenswert ist, dass diese Fußabdrücke über 210 Millionen Jahre alt sind und damit 60 Millionen Jahre älter sind als die frühesten bekannten Fossilien echter Vögel. Diese Entdeckung legt nahe, dass sich vogelähnliche Füße viel früher entwickelt haben als bisher angenommen, was möglicherweise die Zeitachse der Vogelentwicklung um Millionen von Jahren verschiebt.

„Diese Fußabdrücke liefern wertvolle Beweise dafür, dass die Evolutionsgeschichte der Vögel viel weiter zurückreicht, als wir ursprünglich angenommen hatten“, bemerkte das Forscherteam. „Vögel mit ihrer außergewöhnlichen Vielfalt von über 10,000 existierenden Arten bergen immer noch viele Geheimnisse über ihre frühe Herkunft.“

Die Implikationen dieser Entdeckung gehen über paläontologische Neugier hinaus. Durch die Entschlüsselung des evolutionären Rätsels der Vögel gewinnen Wissenschaftler ein tieferes Verständnis der natürlichen Welt und der Prozesse, die das Leben auf der Erde geprägt haben.

