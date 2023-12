Alte DNA deckt Evolutionspfad des tödlichen Hühnervirus auf

By

Eine aktuelle Studie unter der Leitung von Wissenschaftlern der Universität Oxford und der LMU München hat mithilfe alter DNA die Entwicklung des Marek-Virus (MDV) verfolgt, einem globalen Krankheitserreger, der bei ungeimpften Hühnern tödliche Infektionen verursacht. Die Forschung mit dem Titel „Alte Hühnerreste enthüllen die Ursprünge der Virulenz des Marek-Krankheitsvirus“ bietet Einblicke in die Entwicklung von Viren, um tödlicher zu werden, und zeigt das Potenzial für die Entwicklung verbesserter Behandlungen für Virusinfektionen auf.

Durch die Analyse alter MDV-Sequenzen, die von tausend Jahre alten archäologischen Hühnern stammen, verglich das Team sie mit modernen Virusgenomen. Dieser Vergleich ermöglichte es ihnen, die genetischen Veränderungen zu identifizieren, die für die erhöhte Virulenz des modernen Virus verantwortlich sind. Darüber hinaus gelang es der Studie, alte biologische Prozesse mithilfe zellulärer Tests erfolgreich wiederzubeleben und zu zeigen, dass alte MDV-Stämme im Vergleich zu ihren modernen Gegenstücken deutlich milder waren.

Die Ergebnisse werfen nicht nur Licht auf die Evolutionsgeschichte von MDV, sondern geben auch Anlass zur Hoffnung auf die Entwicklung wirksamerer Therapien gegen diese verheerende Geflügelkrankheit. Die Studie nutzt DNA, die aus ausgegrabenen Hühnerknochen aus 140 archäologischen Stätten in Europa und dem Nahen Osten isoliert wurde. Die alten Genome zeigten, dass MDV vor seiner offiziellen Beschreibung im Jahr 1,000 mindestens 1907 Jahre lang bei europäischen Hühnern verbreitet war, was die Bedeutung der Erhaltung archäologischer Überreste unterstreicht, um Einblicke in die Entwicklung der Virulenz zu gewinnen.

Als Mitte des 20. Jahrhunderts der Hühnerkonsum zunahm, entwickelte sich MDV trotz der Entwicklung mehrerer Impfstoffe weiter und wurde aggressiver. Der Erstautor der Studie, Dr. Steven Fiddaman von der Universität Oxford, hebt den interdisziplinären Ansatz hervor, alte DNA-Techniken mit moderner Genomik zu kombinieren, um unser Verständnis der Virulenz von Krankheitserregern zu verbessern und Managementstrategien für Viruserkrankungen zu verbessern.

Die leitende Archäologin des Projekts, Professorin Naomi Sykes von der University of Exeter, betont die Bedeutung der Untersuchung von biologischem Material, das in archäologischen und Museumssammlungen aufbewahrt wird, da es in Zukunft möglicherweise transformative Anwendungen haben könnte. Die Zusammenarbeit zwischen Paläogenetikern, Virologen, Archäologen und Biologen unterstreicht die Leistungsfähigkeit interdisziplinärer Forschung bei der Aufklärung der komplexen Evolutionsgeschichte von Krankheitserregern mit wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Auswirkungen.

Professor Greger Larson von der Universität Oxford, einer der Hauptautoren der Studie, betont den Selektionsdruck, der beim Versuch, Krankheiten einzudämmen, entsteht und zu einer erhöhten Virulenz des Virus führt. Die Sequenzierung alter Virusgenome ermöglicht es Forschern, diesen Prozess zu beobachten und den erheblichen Anstieg der Virulenz von MDV im letzten Jahrhundert zu verstehen.

Die Ergebnisse der Studie liefern nicht nur Einblicke in die Entstehung von MDV als tödlichem Hühnervirus, sondern bieten auch Erkenntnisse für die Bekämpfung anderer medizinisch und veterinärmedizinisch bedeutsamer Virusinfektionen. Die Ursprünge der Virulenz, die durch die genetischen Sequenzen des alten MDV aufgedeckt wurden, bieten spannende wissenschaftliche Möglichkeiten zur Erforschung der molekularen Mechanismen hinter dem Anstieg der Virulenz, der mit der Intensivierung der Geflügelhaltung in den 1960er Jahren zusammenfiel.