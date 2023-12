Die KI-Methode steigert die Effizienz der Hirnforschung mit minimaler manueller Anmerkung

Wissenschaftler der EPFL und Harvard haben eine bahnbrechende KI-basierte Methode zur Verfolgung von Neuronen in sich bewegenden Tieren entwickelt. Diese Entwicklung hat das Potenzial, die Forschung in der Bildgebung des Gehirns erheblich zu verbessern und unser Verständnis neuronaler Verhaltensweisen zu vertiefen. Die kürzlich in Nature Methods veröffentlichte Studie wurde von Sahand Jamal Rahi von der Fakultät für Grundlagenwissenschaften der EPFL geleitet.

Die innovative Methode nutzt ein Convolutional Neural Network (CNN), das darauf trainiert wurde, Muster in Bildern zu erkennen und zu analysieren. Mithilfe eines Prozesses namens „Faltung“ ist CNN in der Lage, kleine Teile eines Bildes zu untersuchen und diese Informationen zu kombinieren, um Objekte oder Muster zu identifizieren. Wenn es jedoch darum geht, Neuronen im Gehirn eines sich bewegenden Tieres zu verfolgen, besteht die Herausforderung darin, dass zahlreiche Bilder manuell mit Anmerkungen versehen werden müssen, da sich das Aussehen des Tieres im Laufe der Zeit aufgrund von Körperverformungen ändert.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, entwickelten die Forscher ein verbessertes CNN mit „gezielter Erweiterung“. Diese Technik generiert automatisch zuverlässige Anmerkungen als Referenz aus einem begrenzten Satz manuell beschrifteter Bilder. Das CNN lernt dann die internen Deformationen des Gehirns und nutzt dieses Wissen, um Anmerkungen für neue Körperhaltungen zu erstellen, wodurch die Notwendigkeit umfangreicher manueller Anmerkungen und doppelter Kontrollen reduziert wird.

Die Vielseitigkeit dieser Methode ermöglicht die Identifizierung von Neuronen in unterschiedlichen Darstellungen, unabhängig davon, ob es sich um einzelne Punkte oder 3D-Volumina handelt. Die Forscher testeten die Methode am Spulwurm Caenorhabditis elegans, einem bekannten Modellorganismus der Neurowissenschaften mit 302 Neuronen. Mithilfe des verbesserten CNN konnten die Wissenschaftler die Aktivität in einigen Interneuronen des Wurms messen und komplexe Verhaltensweisen entdecken, beispielsweise Veränderungen in den Reaktionsmustern, wenn sie verschiedenen Reizen ausgesetzt werden.

Um die Methode zugänglich zu machen, hat das Team eine benutzerfreundliche grafische Oberfläche bereitgestellt, die gezielte Erweiterungen integriert und so den gesamten Prozess von der manuellen Anmerkung bis zum Korrekturlesen rationalisiert. Durch die deutliche Reduzierung des manuellen Aufwands für die Segmentierung und Verfolgung von Neuronen hat diese neue KI-Methode das Potenzial, den Analysedurchsatz im Vergleich zur vollständigen manuellen Annotation zu verdreifachen.

Insgesamt hat diese bahnbrechende Entwicklung im KI-basierten Neuronen-Tracking das Potenzial, die Forschung im Bereich der Bildgebung des Gehirns zu beschleunigen und unser Verständnis neuronaler Schaltkreise und Verhaltensweisen zu vertiefen.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Die KI-Methode steigert die Effizienz der Hirnforschung mit minimaler manueller Anmerkung