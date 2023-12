Wissenschaftler entdecken überraschende Muster in der Embryonenentwicklung

In einer bahnbrechenden Studie haben Forscher der University of California San Diego, der University of Dundee und der Harvard University unerwartete Erkenntnisse zur Gastrulation bei Hühnerembryonen entdeckt. Gastrulation ist der Prozess, durch den ein Embryo von einer einzelnen Zellschicht in eine mehrschichtige Struktur namens Gastrula übergeht.

Unter der Leitung von Mattia Serra, Assistenzprofessorin für Physik an der UC San Diego, kombinierte das Team theoretische und experimentelle Wissenschaft, um ein mathematisches Modell zu erstellen, das die komplexen Zellbewegungen während der Gastrulation von Hühnerembryonen genau vorhersagte. Dies ist das erste selbstorganisierende mathematische Modell, das diese Flüsse erfolgreich reproduziert.

Durch experimentelle Manipulation des Modells entdeckten die Forscher, dass die Zellbewegungen Muster erzeugten, die bei Küken nicht beobachtet wurden, wohl aber bei Fischen und Fröschen. Um diesen Befund zu bestätigen, wurden die Vorhersagen des Modells im Labor mit lebenden Hühnerembryonen repliziert, was zur Manifestation von Gastrulationsflüssen führte, die typischerweise bei Fischen und Fröschen zu finden sind.

Dieses überraschende Ergebnis lässt darauf schließen, dass Fische, Frösche und Küken in den frühen Stadien der Embryonalentwicklung trotz des Lebens in unterschiedlichen Umgebungen möglicherweise gemeinsame Prinzipien der Selbstorganisation bei der Gastrulation haben. Die Forscher gehen davon aus, dass der evolutionäre Druck im Laufe der Zeit die Parameter und Anfangsbedingungen der Gastrulation bei diesen Arten beeinflusst haben könnte.

In Zukunft wollen Serra und sein Team weitere Mechanismen erforschen, die zu selbstorganisierenden Mustern im Embryo-Maßstab beitragen. Ihre Erkenntnisse haben das Potenzial, das Design von Biomaterialien und die regenerative Medizin zu beeinflussen, mit dem ultimativen Ziel, ein längeres und gesünderes Leben der Menschen zu fördern.

Diese bahnbrechende Forschung, veröffentlicht in Science Advances, eröffnet spannende Möglichkeiten zum Verständnis der Komplexität der Embryonalentwicklung und ihrer Auswirkungen auf verschiedene Forschungsbereiche.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Wissenschaftler entdecken überraschende Muster in der Embryonenentwicklung