Neuer Planet stellt traditionelles Verständnis der Planetenentstehung in Frage

Forscher der Penn State University haben eine erstaunliche Entdeckung gemacht, die bestehende Theorien über die Entstehung von Planeten in Frage stellt. Das Team hat einen Planeten namens LHS 3154b gefunden, der mehr als 13-mal so groß wie die Erde ist und einen Stern namens LHS 3154 umkreist, der deutlich kleiner und kühler als unsere Sonne ist.

Das Massenverhältnis zwischen LHS 3154b und seinem Wirtsstern ist mehr als 100-mal so groß wie das der Erde und der Sonne und ist damit der größte jemals entdeckte Planet, der einen ultrakühlen Zwergstern umkreist. Dieser Befund gibt Planetenforschern Rätsel auf, da er aktuellen Modellen zur Entstehung von Himmelsobjekten widerspricht.

Suvrath Mahadevan, Verne M. Willaman-Professor für Astronomie und Astrophysik an der Penn State, zeigte sich überrascht über die Entdeckung. Er erklärte: „Wir würden nicht erwarten, dass es einen so schweren Planeten um einen so massearmen Stern gibt.“

Traditionelle Theorien gehen davon aus, dass sich nach der Entstehung eines Sterns Gas und Staub um ihn herum ansammeln und eine protoplanetare Scheibe bilden, die schließlich über lange Zeiträume zur Entstehung von Planeten führt. Der Scheibe um LHS 3154 fehlt jedoch genügend feste Masse, um die Entstehung eines Planeten wie LHS 3154b zu unterstützen.

Das Forschungsteam nutzte den Habitable Zone Planet Finder (HPF), einen speziellen astronomischen Spektrographen, der an der Penn State entwickelt wurde, um diese bahnbrechende Entdeckung zu machen. Der HPF soll Planeten erkennen, die kühle Sterne umkreisen, die wahrscheinlich flüssiges Wasser enthalten.

Die Erkennung von Planeten, die kühlere Sterne umkreisen, ist einfacher als die Erkennung von Planeten um Sterne wie unsere Sonne, da die größere Nähe der Planeten zu ihren kühleren Sternen in ihren Spektren leichter erkennbare Signale erzeugt. Mahadevan verglich dieses Phänomen damit, näher an einem Lagerfeuer zu sein, um dessen Wärme aufzunehmen.

Die Entdeckung von LHS 3154b bot eine einzigartige Gelegenheit, bestehende Theorien zur Planetenentstehung zu testen. Mahadevan erklärte: „Genau dafür haben wir HPF gebaut, um herauszufinden, wie die häufigsten Sterne in unserer Galaxie Planeten bilden – und um diese Planeten zu finden.“

Diese bahnbrechende Entdeckung unterstreicht die enorme Menge an Unbekanntem über das Universum und stellt Wissenschaftler vor die Herausforderung, ihr Verständnis der komplexen Prozesse hinter der Planetenentstehung neu zu bewerten.

Micah Hanks is the Editor-in-Chief and Co-Founder of The Debrief. He can be reached by email at [email protected]. Follow his work at micahhanks.com and on X: @MicahHanks.

