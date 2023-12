Mittelalterliche Heilschale in türkischer Burg ausgegraben

Archäologen in der Türkei haben bei Ausgrabungen in einer alten Burg eine bemerkenswerte 800 Jahre alte Heilschale entdeckt. Es wird angenommen, dass die Schale, die in einer Terrakotta-Wasserleitung am Standort Hasankeyf entdeckt wurde, zum Schutz vor Tierbissen verwendet wurde.

Die Heilschale stammt aus dem 12. oder 13. Jahrhundert und wurde in einer Burg der Artuqid-Dynastie gefunden, die das Gebiet drei Jahrhunderte lang regierte. Die Burg spielte in dieser Zeit eine bedeutende Rolle in Konflikten mit den Kreuzfahrern und dem Byzantinischen Reich.

Die Schale ist mit aufwendigen Bildern eines Hundes, eines Skorpions, einer Schlange und eines doppelköpfigen Drachen geschmückt. Zekai Erdal, der Archäologieprofessor, der die Ausgrabungen leitete, erklärte, dass diese Bilder den Schutz vor Tierbissen symbolisieren. Laut Erdal soll das Trinken von Wasser aus der Heilschale Tierbisse entweder verhindern oder heilen können.

Ähnliche Heilschalen wurden im Laufe der Geschichte in verschiedenen Kulturen gefunden. Erdals Forschung hat 22 Beispiele von Heilschalen identifiziert, die noch existieren und sich größtenteils in Museen oder Privatsammlungen befinden. Interessanterweise reicht das Konzept der Heilschalen über den Nahen Osten hinaus, wobei tibetische Versionen auch heute noch verwendet werden.

Aufgrund des Baus des Ilısu-Staudamms sind Ausgrabungen am Standort Hasankeyf immer dringlicher geworden, was in Teilen des Gebiets zu Überschwemmungen geführt hat. Diese laufenden Ausgrabungen bieten wertvolle Einblicke in die Geschichte und den Glauben der Artuqid-Dynastie und der antiken Siedlung.

Die Entdeckung dieser Heilschale bietet einen faszinierenden Einblick in die kulturellen Praktiken und Überzeugungen der Vergangenheit. Während Archäologen weiterhin antike Artefakte erforschen und entdecken, wird sich ein tieferes Verständnis der antiken Zivilisationen und ihrer Traditionen ergeben.