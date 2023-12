Wissenschaftler entdecken riesiges unterirdisches Süßwasserreservoir in Sizilien

By

Neue Forschungen haben eine bemerkenswerte Entdeckung eines riesigen unterirdischen Süßwassersees enthüllt, der unter den Hyblaean-Bergen in Sizilien verborgen ist. Es wird angenommen, dass dieses bisher unbekannte Reservoir während der Salinitätskrise in Messina eingeschlossen wurde, als das Mittelmeer aufgrund geologischer Veränderungen rund um die Straße von Gibraltar eine Phase der Austrocknung erlebte.

Laut einer kürzlich in der Fachzeitschrift Communications Earth & Environment veröffentlichten Studie scheint es, dass Regenwasser während der Krise den Meeresboden freigelegt hat, was zur Bildung eines Grundwasserleiters geführt hat, der tief unter den Bergen vergraben bleibt. Dieser Grundwasserleiter liegt schätzungsweise 2,300 bis 8,200 Fuß unter der Oberfläche und ist seit über sechs Millionen Jahren unverändert geblieben.

Durch die Erstellung von 3D-Modellen auf der Grundlage tiefer Grundwasserreserven rund um die Gela-Formation haben Wissenschaftler die Größe dieses versteckten Reservoirs auf 4.2 Kubikmeilen geschätzt, was mehr als dem Doppelten des Volumens von Schottlands berühmtem Loch Ness entspricht. Diese Modelle haben auch Einblicke in die geologische Geschichte der Region geliefert und lassen darauf schließen, dass während der messinischen Zeit Süßwasser in die Erdkruste eindrang, Tausende von Fuß unter dem aktuellen Meeresspiegel.

Um ihre Ergebnisse zu bestätigen, suchten die Forscher nach Hinweisen auf eine Leitung, die den Meeresboden des Mittelmeers mit der vergrabenen Gela-Formation verbindet. Der Malta-Steilhang, eine 190 Meilen lange Unterwasserklippe vor der Ostküste Siziliens, hat sich als möglicher Kanal für den Wasserfluss herausgestellt und dient als Verbindung zwischen dem Meeresboden und dem unterirdischen Reservoir.

Während die genauen Mechanismen, die dieses Süßwasserbecken erhalten haben, noch unklar sind, spekulieren Wissenschaftler, dass der schnelle Anstieg des Meeresspiegels am Ende der messinischen Salzgehaltskrise die Druckbedingungen verändert und die Leitung abgedichtet haben könnte. Dennoch gibt diese Entdeckung Anlass zur Hoffnung, die Wasserknappheit in Sizilien zu bekämpfen, und Forscher sind bestrebt, ähnliche tiefe Grundwasserreservoirs in anderen Mittelmeerregionen zu erforschen.