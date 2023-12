Antike Sterne und die Entstehung von Silber und Gold

Einer bahnbrechenden neuen Studie zufolge könnten die Silber- und Goldfunde in Schmuckstücken von riesigen alten Sternen stammen. Diese Entdeckung liefert den ersten überzeugenden Beweis dafür, dass in den Kernen dieser Sterne eine Kernspaltung stattfindet, die zur Bildung von Elementen führt, die schwerer sind als das, was auf natürliche Weise auf der Erde gebildet werden kann.

Es wird angenommen, dass Elemente, die schwerer als Eisen sind, bei heftigen kosmischen Explosionen entstehen, beispielsweise bei der Verschmelzung von Neutronensternen. Bei diesen Explosionen entstehen ultradichte Überreste, sogenannte Neutronensternverschmelzungen, die mit Neutronen gefüllte superschwere Atomkerne enthalten. Innerhalb von Sekunden unterliegen diese Kerne inneren Veränderungen und bilden Elemente wie Silber und Gold.

Zum ersten Mal haben Forscher die chemische Zusammensetzung von 42 alten Sternen in der Milchstraße analysiert. Sie fanden ein konsistentes Muster zwischen den Elementen in diesen Sternen, was darauf hindeutet, dass die Kernspaltung eine bedeutende Rolle bei der Entstehung schwerer Elemente spielt. Das Team geht davon aus, dass dieser Prozess für die Entstehung von Elementen mit Atommassen von mehr als 260 verantwortlich ist, die sogar jene am Rande des Periodensystems übertreffen.

Die in der Fachzeitschrift Science veröffentlichte Studie ergab eine positive Korrelation zwischen den Elementen in diesen alten Sternen. Leichtere Elemente wie Rhodium, Silber und Palladium kamen häufiger vor, zusammen mit schwereren Elementen wie Europium und Erbium. Diese Ergebnisse legen nahe, dass die Sterne durch einen gemeinsamen Prozess entstanden sind, der eine Kernspaltung beinhaltete.

Ohne Spaltung würde die Produktion dieser Elemente getrennt erfolgen, was zu unterschiedlichen Elementverhältnissen zwischen verschiedenen Sternen führen würde. Die in der Studie beobachtete konsistente Korrelation stützt die Hypothese, dass die Kernspaltung für die Entstehung dieser schweren Elemente verantwortlich ist.

Es ist erwähnenswert, dass die Elemente, die durch Kernspaltung in diesen alten Sternen entstanden sind, nie auf der Erde entstanden sind. Diese Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten zum Verständnis der Herkunft von Edelmetallen und bietet Einblicke in die unglaublichen Prozesse, die in den Weiten des Kosmos ablaufen.

Astronomen, die nicht an der Studie beteiligt waren, haben die Stärke der in den Elementardaten beobachteten Korrelation anerkannt. Zukünftige Forschungen werden sich eingehender mit diesem Phänomen befassen und unser Verständnis des Universums und der Entstehung der Elemente, aus denen unsere Welt besteht, vertiefen.