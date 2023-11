Nye pris- og partnerskabsændringer afsløret af Wahoo og Zwift

Wahoo og Zwift, to førende aktører inden for indendørs cykelindustrien, har for nylig foretaget nogle væsentlige ændringer, som vil påvirke både forbrugerne og branchen som helhed. Den mest bemærkelsesværdige ændring er den permanente reduktion i prisen for Wahoo KICKR CORE, en af ​​Wahoos populære trænere. Tidligere prissat til $599, vil den nu være tilgængelig for $449.

Men ændringerne stopper ikke der. Wahoo tilbyder også en altomfattende mulighed for KICKR CORE, som inkluderer en forudinstalleret kassette og et 1-års abonnement på Zwift for $599. Derudover introducerer Wahoo bundter til deres andre hardwareprodukter, der inkluderer et 1-årigt Zwift-abonnement. Dette tiltag har til formål at give kunderne flere muligheder og funktionalitet i kategorien indendørs cykling.

Med disse prisopdateringer revolutionerer Zwift og Wahoo indendørs cykeloplevelsen. Forbrugere kan nu få adgang til højkvalitets trænere til en mere overkommelig pris, hvilket gør indendørs træning mere tilgængelig end nogensinde før.

Selvom disse ændringer utvivlsomt er gavnlige for forbrugerne, har de også konsekvenser for industrien. Garmin/Tacx og Elite, to store spillere på markedet for indendørs cykling, kan stå over for udfordringer som følge af denne prisnedsættelse. Derudover virker fremtiden for JetBlack, som arbejder tæt sammen med Zwift på Zwift Hub One, usikker på grund af Wahoo/Zwift-partnerskabets hurtige fremskridt.

Samlet set repræsenterer disse ændringer et væsentligt skift i indendørs cykelindustrien. Forbrugerne kan nu nyde højkvalitets trænere og en bredere vifte af muligheder til mere overkommelige priser, mens industriaktører skal tilpasse sig og finde nye måder at konkurrere på dette udviklende marked.

FAQ

Hvad er nyprisen på Wahoo KICKR CORE?

Prisen på Wahoo KICKR CORE er blevet permanent reduceret fra $599 til $449.

Hvad er inkluderet i den altomfattende mulighed for KICKR CORE?

Den altomfattende mulighed inkluderer en forudinstalleret kassette og et 1-års abonnement på Zwift for $599.

Er der andre ændringer introduceret af Wahoo og Zwift?

Wahoo tilbyder også bundter til deres andre hardwareprodukter, der inkluderer et 1-årigt Zwift-abonnement.

Hvilken indflydelse vil disse ændringer have på industrien?

Disse ændringer kan udgøre udfordringer for Garmin/Tacx, Elite og JetBlack, da de muligvis skal revurdere deres strategier som reaktion på den udviklende markedsdynamik.