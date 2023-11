Wahoo og Zwift annoncerer Turbo Trainer-justeringer, der skaber unik markedspositionering

Wahoo og Zwift, to førende mærker i cykelindustrien, har foretaget betydelige justeringer af deres turbo-trænerserier, hvilket markerer en spændende udvikling i deres forhold. I et forbundet træk har Wahoo annonceret permanente prisnedsættelser for deres Kickr Core og Kickr Snap turbo-trænere, hvilket giver kunderne mere overkommelige muligheder for indendørs træning.

Tidligere prissat til £699, er Kickr Core nu tilgængelig for £449.99 som et selvstændigt produkt, der matcher prisen på Zwift's Hub, en smart træner, der var i centrum for en patentkrænkelsesretssag mellem de to mærker i 2022. Derudover, Wahoo tilbyder Kickr Core sammen med et års abonnement på Zwift for £549.99, hvilket tilbyder en lokkende pakke til dem, der ønsker at forbedre deres indendørs træningsoplevelse.

Zwift, på den anden side, har fjernet Zwift Hub Classic fra sin butik, hvilket efterlader kun Hub One smart trainer tilgængelig til køb. Dette træk, bekræftet som permanent af Zwift, giver mærket mulighed for at strømline sit produktudbud og fokusere på Hub One, som kommer med det innovative Cog and Click kit. Click er en trådløs Bluetooth-skifter med to knapper, der giver virtuel skift med justerbar modstand, hvilket forbedrer indendørs cykeloplevelsen.

Med fjernelsen af ​​Hub Classic er det klart, at både Wahoo og Zwift udskærer unikke markedspositioner. Kickr Core og Hub One vil eksistere side om side på markedet og tilbyde kunderne forskellige muligheder uden direkte konkurrence mellem mærkerne.

For yderligere at styrke deres partnerskab, vil Zwift også sælge Wahoo Kickr Core på sin hjemmeside, hvilket udvider dens tilgængelighed på tværs af forskellige markeder. Kunder i USA, Storbritannien, EU og Canada kan forvente at finde Kickr Core på Zwifts e-handelsplatform, med tilgængelighed i Australien og Japan snart.

Som konklusion skaber de seneste justeringer af Wahoo og Zwifts turbo-trænerserier en spændende markedsdynamik. Da begge mærker fortsætter med at innovere og samarbejde, kan cyklister forvente en forbedret indendørs cykeloplevelse med mere overkommelige og teknologisk avancerede muligheder at vælge imellem.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvad er turbo-trænere?

Turbo-trænere er enheder, der bruges af cyklister til at omdanne deres almindelige cykler til stationært indendørs træningsudstyr. Disse trænere giver cyklister mulighed for at simulere udendørs rideforhold og træne indendørs.

2. Hvad er Zwift?

Zwift er en populær online træningsplatform, der blander virtual reality og multiplayer-spil for at give en unik indendørs cykeloplevelse. Det giver cyklister mulighed for at ride og konkurrere med andre i en virtuel verden.

3. Hvad er Kickr Core?

Kickr Core er en smart træner produceret af Wahoo. Det giver cyklister en realistisk og fordybende indendørs træningsoplevelse ved at gengive følelsen af ​​at køre på vejen.

4. Hvad er Hub One?

Hub One er en smart træner udviklet af Zwift. Det er en del af Zwifts sortiment af innovative indendørs cykling produkter og har Cog and Click kit, som forbedrer skifteoplevelsen under indendørs ture.