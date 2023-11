YouTube indlæses langsomt på Firefox: Er det med vilje?

Frustrationen over langsomt-indlæsning af YouTube-videoer i Firefox-browseren har fået brugere til at mistænke en forsætlig handling fra YouTubes side. Mens indledende antagelser antydede problemer med ydeevne og hardwareoptimering i Firefox's ende, afslørede yderligere undersøgelser en anden historie.

Ifølge flere brugerrapporter ser problemet ud til at ligge inden for koden for YouTubes polymerscript. En Redditor opdagede en kodelinje, der introducerer en bevidst fem sekunders forsinkelse, når en YouTube-video indlæses på Firefox. Denne forsinkelse ser ikke ud til at tjene noget formål ud over at forårsage irritation hos brugerne.

Den problematiske kodelinje kan findes i polymerscriptets link:

`setTimeout(function() {

c();

a.resolve(1)

}, 5E3);'

Denne kode tvinger effektivt brugerne til at udholde en ventetid på fem sekunder, før videoen indlæses. Problemet forsvinder dog, når du bruger uBlock Origin, en udvidelse til annonceblokering. Denne konstatering har udløst spekulationer om, at den bevidste forsinkelse kan være et trick for at modvirke brugen af ​​annonceblokkere.

Disse rapporter om forsætlig sabotage er ikke uden fortilfælde i teknologiindustrien. Virksomheder engagerer sig ofte i konkurrencemæssige taktikker for at få en fordel på markedet. Selvom det er vanskeligt endeligt at bevise dårlige hensigter, vækker hændelser som denne mistanke og skepsis blandt brugerne.

Det er værd at bemærke, at onlinepublikationer, såsom Neowin, er afhængige af annoncer for deres drift. Neowin opfordrer brugere til at hvidliste deres websted, hvis de bruger en annonceblokering. Derudover tilbyder de et annoncefrit abonnement til dem, der ønsker at støtte deres indhold uden at se annoncer.

Indtil videre har YouTube ikke officielt kommenteret disse påstande. Uanset om det er forsætligt eller ej, tjener fem sekunders forsinkelsesproblemet som en påmindelse om den konstante kamp mellem browservirksomheder og indholdsudbydere for at optimere ydeevnen, øge brugerbasen og maksimere indtjening.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Kan problemet med langsom indlæsning løses uden at bruge en User Agent switcher?

Ja, en anden løsning foreslået af brugere er at installere uBlock Origin, en udvidelse til annonceblokering. Det ser ud til, at brug af uBlock Origin løser problemet med langsom indlæsning af YouTube-videoer på Firefox.

Er der nogen officiel erklæring fra YouTube vedrørende disse påstande?

I skrivende stund har YouTube ikke udsendt nogen officiel kommentar eller erklæring om den bevidste opbremsning af YouTube på Firefox.

Er bevidste præstationsproblemer almindelige blandt browservirksomheder og indholdsudbydere?

Påstande om bevidste præstationsproblemer er opstået i fortiden, hvilket indikerer, at konkurrencemæssige taktikker ikke er ualmindelige i teknologiindustrien. Virksomheder kan anvende forskellige strategier for at opnå en fordel på markedet eller promovere deres egne produkter eller tjenester.