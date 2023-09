PayPal-kort er nu kompatible med Apple Pay

PayPal-debet- og kreditkort kan nu føjes til Apple Wallet-appen, hvilket giver brugerne mulighed for at bruge Apple Pay-mobilbetalingstjenesten. Der er to metoder til at tilføje PayPal-kort til appen. For det første kan brugere åbne iOS PayPal-appen og vælge "Betal med din iPhone"-banneret på hjemmesiden, som omdirigerer dem til Apple Wallet-appen. Derfra kan PayPal-kortene tilføjes. Alternativt kan brugere åbne appen og trykke på plusikonet i øverste højre hjørne for at følge instruktionerne for at tilføje PayPal-kredit- eller betalingskort til Wallet-appen.

Når de er tilføjet, kan PayPal-kortene vælges til at håndtere transaktioner foretaget med Apple Pay. Det er vigtigt at bemærke, at Apple beholder 0.15 % af transaktionsværdien, hvilket betyder, at for hver $100 brugt via Apple Pay, beholder Apple 15 cents.

PayPals beslutning om at inkludere Apple Pay-support kommer senere end andre bank- og finansielle servicekort, der allerede er integreret med Apple Pay. Denne forsinkelse kan måske stamme fra PayPals oprindelige skepsis over for fordelene ved at aktivere Apple Pay-kompatibilitet. Men med denne seneste meddelelse er det klart, at eventuelle forbehold hos PayPal nu er overvundet.

Definitioner:

PayPal: En online betalingsplatform, der gør det muligt for enkeltpersoner og virksomheder at foretage betalinger og overføre penge sikkert via internettet.

Apple Wallet-app: En digital tegnebogsapplikation udviklet af Apple, der giver brugerne mulighed for at gemme og administrere forskellige betalingsmetoder, loyalitetskort, boardingkort og mere på deres Apple-enheder.

Apple Pay: En mobilbetalings- og digital tegnebogstjeneste udviklet af Apple Inc., der giver brugerne mulighed for at foretage betalinger ved hjælp af deres Apple-enheder, såsom iPhones og Apple Watches, hos deltagende forhandlere.

kilder:

– 9to5Mac