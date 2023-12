Sonic Superstars lever ikke op til forventningerne, på trods af Sonics udholdenhed

Midt i spændingen omkring de samtidige udgivelser af Sonic Superstars og Super Mario Bros. Wonder, blev det hurtigt tydeligt, at en af ​​disse ikoniske 2D-platformsspillere var dukket op som den klare vinder. Mens Super Mario Bros. Wonder knuste salgsrekorder og sikrede sin plads som det hurtigst sælgende Mario-spil nogensinde med svimlende 4.3 millioner solgte eksemplarer på kun to uger, levede Sonic Superstars ikke op til Segas forventninger.

I en nylig finansiel rapport anerkendte Sega-chef Haruki Satomi, at Sonic Superstars havde en "lidt svagere start, end vi havde forventet." Da Satomi blev presset på årsagen til denne mangelfulde præstation under en investor-fokuseret Q&A-session, tilskrev Satomi det til virkningen af ​​andre store titler udgivet omkring samme tid uden direkte at nævne Super Mario Bros. Wonder.

Super Mario Bros. Wonders indflydelse på Sonic Superstars er dog ikke helt overraskende. Især Nintendo Switch-ejere vendte sig mod den seneste Mario-udgave, hvilket efterlod Sonic Superstars, der kæmpede for at skabe betydelig interesse på tværs af andre platforme. Desuden kan oktoberudgivelsen af ​​Marvel's Spider-Man 2 på PlayStation 5 og den fortsatte popularitet af andre nyere spiludgivelser, såsom Assassin's Creed Mirage og Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty, have afledt spillernes opmærksomhed yderligere.

Satomi er fortsat optimistisk omkring Sonic Superstars' potentiale for succes. Han understregede, at feriesæsonen, især månederne november og december, historisk set bringer stærkt salg til Sonic IP'er. Sega planlægger at øge kampagnerne i denne afgørende periode, med over 90 % af spillets marketingbudget tildelt til Thanksgiving og feriesæsonen.

En anden faktor, der kan påvirke Sonic Superstars' salg markant, er udgivelsen af ​​den længe ventede tredje Sonic-film, der er planlagt til december 2024. Nintendo har tidligere udtalt, at succesen med The Super Mario Bros. Movie øgede salget for alt, hvad Mario har. Sega håber på en lignende effekt med Sonic Superstars.

Mens Sega fortsætter sin markedsføringsindsats og forbereder udgivelsen af ​​den tredje film, står virksomheden over for udfordringen med at overbevise fans om at give Sonic Superstars en chance. Tidlige anmeldelser, såsom IGN's 7/10-bedømmelse, roser visse aspekter af spillet, men fremhæver dets blandede modtagelse på grund af både lovende og tvivlsomme nye funktioner.

På trods af en noget svag start inspirerer Sonics vedvarende popularitet og Segas igangværende bestræbelser på at udvide franchisens rækkevidde optimisme for Sonic Superstars fremtidige succes. Kun tiden vil vise, om Sonic kan klare sig og genvinde sin herlighed i den konkurrenceprægede gamingverden.

FAQ

Q: Hvorfor havde Sonic Superstars en svagere start end forventet?

A: Ifølge Sega-boss Haruki Satomi spillede virkningen af ​​andre store spiludgivelser, såsom Super Mario Bros. Wonder, en væsentlig rolle i Sonic Superstars' underpræstation.

Spørgsmål: Har Sonic Superstars undladt at skabe interesse på ikke-Nintendo-platforme?

A: Ja, mens Super Mario Bros. Wonder blev foretrukket af Nintendo Switch-ejere, kæmpede Sonic Superstars for at skabe interesse på andre spilplatforme.

Q: Hvilke andre spil kan have afledt opmærksomheden fra Sonic Superstars?

A: Spil som Marvel's Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage, Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty, Starfield, EA Sports FC 24 og Mortal Kombat 1, som blev udgivet omkring samme tid, har sandsynligvis afledt opmærksomheden fra Sonic Superstars.

Q: Hvordan planlægger Sega at booste Sonic Superstars' salg?

A: Sega planlægger at øge kampagnerne i den kommende feriesæson, med fokus på månederne november og december, som historisk set giver højt salg til Sonic IP'er.

Q: Vil den tredje Sonic-film påvirke Sonic Superstars' salg?

A: Sega håber, at udgivelsen af ​​den tredje Sonic-film i december 2024 vil have en positiv indvirkning på Sonic Superstars' salg, ligesom succesen med The Super Mario Bros. Movie boostede alt, hvad Mario har.