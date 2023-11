Elon Musks sociale mediefirma anlægger sag over påstande om nazistisk indhold

Elon Musks sociale medievirksomhed, X, har anlagt sag mod Media Matters for America og en af ​​dets ansatte, med påstand om, at en offentliggjort undersøgelsesrapport fejlagtigt hævdede, at nazistisk indhold kørte på X-appen sammen med reklamer fra større virksomheder. Retssagen kræver uspecificeret skadeserstatning og en ordre til, at Media Matters fjerner artiklen.

Retssagen kommer efter Texas Attorney General Ken Paxton annoncerede en undersøgelse af Media Matters for mulig svigagtig aktivitet. Paxton udtalte, at de nøje undersøger spørgsmålet for at sikre, at offentligheden ikke er blevet bedraget af radikale venstrefløjsorganisationer.

Missouris justitsminister Andrew Bailey har også udtrykt interesse for sagen. Retssagen, som blev anlagt ved en føderal domstol i Fort Worth, Texas, hævder, at Media Matters' fremstilling af X-appen er vildledende, fordi den ikke nøjagtigt afspejler, hvad typiske brugere ser.

X hævder, at Media Matters bevidst fremstillede side-om-side-billeder, der skildrede annoncørers opslag ved siden af ​​ekstremistisk indhold for at skade X's annoncesalg. Media Matters-præsident Angelo Carusone har dog afvist retssagen som et useriøst forsøg på at bringe X's kritikere til tavshed, idet han siger, at hjemmesiden står bag sin rapportering.

Retssagen afslører en voksende konflikt, der involverer Musk, kritikere af X og virksomhedens problematiske forhold til annoncører. I sidste uge kom Musk med kontroversielle bemærkninger på X, der omfavnede en konspirationsteori, der blev anset for at være antisemitisk. Media Matters offentliggjorde sin rapport dagen efter, hvilket yderligere skadede X's omdømme ved at fremhæve tilstedeværelsen af ​​nazistiske indlæg sammen med reklamer fra fremtrædende virksomheder.

X har set en række annoncører sætte deres forbrug på platformen på pause som svar på rapporten. Disse annoncører omfatter Comcast og NBCUniversal. Retssagen hævder, at Media Matters bevidst blandede sig i kontrakter mellem X og dets annoncører, nedværdigede X med falske udsagn og uretmæssigt blandede sig i forretningsforbindelser.

Det er vigtigt at bemærke, at X og Musk ikke bestrider eksistensen af ​​nazistisk indhold på appen, hvor Musk forsvarer sin tilstedeværelse som en demonstration af ytringsfrihed. X har dog hævdet, at Media Matters' rapport ikke nøjagtigt repræsenterede appens typiske brugeroplevelse.

Ofte Stillede Spørgsmål

1. Hvad er X?

X er et socialt mediefirma grundlagt af Elon Musk.

2. Hvad er Media Matters for America?

Media Matters for America er en progressiv vagthundeorganisation.

3. Hvorfor har X anlagt sag?

X har anlagt en retssag mod Media Matters for America og en af ​​dets ansatte på grund af påstande om falsk rapportering vedrørende nazistisk indhold på X-appen.

4. Hvilke retskrav har X fremsat i retssagen?

Retssagen påstår forsætlig indblanding i kontrakter, falske erklæringer og ulovlig indblanding i forretningsforbindelser.

5. Hvordan har X reageret på retssagen?

X har erkendt eksistensen af ​​nazistisk materiale på appen, men har forsvaret det som en form for ytringsfrihed.