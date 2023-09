Kinesiske videnskabsmænd dyrker succesfuldt nyrer, der indeholder menneskelige celler i svinefoster

Kinesiske videnskabsmænd har opnået et betydeligt gennembrud ved med succes at dyrke nyrer, der indeholder menneskelige celler i svineembryoner. Denne banebrydende udvikling, som potentielt kunne afhjælpe manglen på organer til transplantation, blev offentliggjort i tidsskriftet Cell Stem Cell. Undersøgelsen har dog rejst etiske bekymringer, da nogle menneskelige celler også blev fundet i grisenes hjerner.

Forskerne fra Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health målrettede nyrerne på grund af deres fremtrædende plads i human medicin som et af de første organer, der udviklede sig og de mest almindeligt transplanterede. Seniorforfatter Liangxue Lai udtalte, at tidligere forsøg på at dyrke menneskelige organer hos grise var mislykkedes, hvilket gjorde denne præstation bemærkelsesværdig.

Denne tilgang adskiller sig fra de seneste højprofilerede gennembrud i USA, hvor genetisk modificerede svineorganer med succes er blevet transplanteret til mennesker. I stedet beskrev de kinesiske videnskabsmænd deres arbejde som et banebrydende skridt inden for organbioteknik. Holdet brugte CRISPR-genredigering til at slette to gener, der er nødvendige for nyredannelse i svineembryoner, hvilket skaber en "niche". Derefter introducerede de menneskelige pluripotente stamceller i embryonerne, som udviklede sig til fungerende nyrer med 50-60% humane celler.

Selvom tilstedeværelsen af ​​menneskelige celler i grisehjernerne vækker bekymring, er denne forskning en væsentlig milepæl. Der mangler dog stadig mange udfordringer, før dette eksperiment kan blive en holdbar løsning. Forskerne planlægger at optimere deres teknologi til brug ved menneskelig transplantation, men der er begrænsninger, såsom svine-afledte vaskulære celler i nyrerne, der kan føre til afstødning. Holdet har også til hensigt at videreudvikle nyrerne og udforske dyrkning af andre menneskelige organer, såsom hjertet og bugspytkirtlen, hos grise.

Sammenfattende har kinesiske videnskabsmænd opnået en verdensnyhed ved med succes at dyrke nyrer, der indeholder menneskelige celler i svineembryoner. Selvom dette gennembrud rejser etiske bekymringer, præsenterer det også en lovende retning for at imødegå mangel på organdonation. Forskerholdet planlægger at overvinde de eksisterende udfordringer og optimere teknologien til potentiel brug ved menneskelig transplantation.

kilder:

– Cellestamcelle (journal), “Svineembryo med funktionelt modne urinledere afledt af menneskelige pluripotente stamceller” – Link ikke angivet