Kvinde udtaler sig om årti af smerte efter bækkennetoperation

En kvinde har udtalt sig om det "helvede", hun har udstået i over et årti efter bækkennetoperation udført af en kirurg i Bristol, som i øjeblikket står over for en forseelse. Jennifer Hill, 74, er en af ​​over 200 patienter, som North Bristol NHS Trust indrømmede havde lidt "skade" som følge af unødvendig bækkenbundsoperation med kunstigt net udført af Dr. Anthony Dixon. Ms. Hill gennemgik operationen i 2012 og igen i 2016 og har oplevet mange år med traumer og en betydelig indflydelse på hendes liv.

Dr. Dixon, en førende britisk bækkenkirurg, brugte kunstigt mesh til at løfte prolapserede tarme, en teknik kendt som laparoscopic ventral mesh rectopexy (LVMR). Han udførte operationerne på Southmead Hospital, såvel som på det private Spire Hospital, hvor NHS-patienter ofte blev henvist til behandling. Ms. Hill blev rådet til at se Dr. Dixon af en gastroenterolog på Spire Hospital for hendes Irritable Bowel Syndrome (IBS), men han diagnosticerede hende efterfølgende med rektal og vaginal prolaps. Efter operationen forværredes hendes symptomer.

Ms. Hill er blevet efterladt med nerveskader, igangværende afføringsproblemer, søvn- og spisebesvær, stærke smerter og behovet for at skylle tyktarmen flere gange dagligt. Hun har ikke været i stand til at have sex siden operationerne på grund af smerterne. Ms. Hill håber, at hun ved at udtale sig om sine oplevelser og afgive vidnesbyrd ved høringen om uredelig adfærd, vil få en vis lukning og give trøst til andre i lignende positioner.

En gennemgang fra North Bristol NHS Trust offentliggjort sidste år viste, at 203 patienter, der gennemgik LMVR-operation af Dr. Dixon mellem 2007 og 2017, skulle have været tilbudt alternativ behandling, før de fortsatte til operation. Linda Millband, national leder af gruppeaktioner for klinisk uagtsomhed hos Thompsons Solicitors, støtter omkring 100 tidligere mesh-patienter af Dr. Dixon. Hun mener, at høringen vil fokusere på, om der var tilstrækkeligt samtykke, om der blev tilbudt alternative behandlinger, og om patienterne blev informeret ordentligt om risici ved operationen.

Definitioner:

– Pelvic Mesh: Et medicinsk udstyr, der bruges til at støtte organer i bækkenregionen, ofte brugt ved bækkenorganprolaps eller stress-urininkontinensoperationer.

– Laparoscopic Ventral Mesh Rectopexy (LVMR): En kirurgisk teknik, der bruger kunstigt mesh til at løfte prolapserede tarme.

– Prolapsed Bowels: En tilstand, hvor endetarmen synker ind i eller rager ud af skeden eller anus.

– General Medical Council (GMC): Et tilsynsorgan med ansvar for at opretholde standarderne for lægepraksis i Storbritannien.

– National Health Service (NHS): Det offentligt finansierede sundhedssystem i Storbritannien.

