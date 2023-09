WNBA's New York Liberty samarbejder med Xbox til Starfield-tema Court

New York Liberty, et professionelt kvindebaskethold i WNBA, har indgået et samarbejde med Xbox for at skabe en unik bane med Starfield-tema. I et samarbejde mellem sport og spil byder banedesignet på Starfields karakteristiske regnbuelignende farve i nøglen og Starfield-logoer nær halvvejslinjen. Retten vil blive anvendt ved Barclays Center for Libertys kamp mod Los Angeles Sparks og Washington Mystics. Dette er anden gang, Liberty har slået sig sammen med Xbox om en videospilsinspireret bane, men første gang er det specifikt baseret på et spil.

New York Liberty CEO Keia Clarke udtrykte begejstring over samarbejdet og udtalte: "Vi er stolte af at fortsætte vores prisvindende partnerskab med Xbox, der viser endnu en første af sin slags sekundær domstol og den globale lancering af Starfield." Clarke fremhævede også muligheden for at nå ud til og engagere sig med nye fans og samtidig skabe synergi mellem WNBA og spilfællesskaber. Bethesda Studios, udvikleren bag Starfield, udgav det længe ventede spil den 6. september til Xbox Series X/S, pc via Windows, Steam og Game Pass.

Xbox-boss Phil Spencer afslørede, at Starfield allerede havde overgået en million samtidige spillere på sin officielle lanceringsdag. Dette samarbejde mellem New York Liberty og Xbox viser ikke kun krydsfeltet mellem sport og spil, men stemmer også overens med historiske milepæle for begge sider. Med udgivelsen af ​​Starfield, som er Bethesda Studios' største videospil i over et årti, og New York Liberty oplever deres bedste sæson i franchisehistorien, signalerer partnerskabet en spændende tid for begge organisationer.

