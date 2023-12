Skiftende vejrmønstre giver variationer i weekendprognosen

En nylig runde med udbredt morgennedbør, med vinterblanding nordpå og regn andre steder, forventes at aftage ved middagstid. Efterhånden som overfladetemperaturerne stiger til over frysepunktet, vil nedbøren gå over i spredte regnbyger. Regnen vil fortsætte hele aftenen, men der forventes et overvejende tørt mønster fra onsdag.

Der er dog en lille nedkøling i temperaturerne, når vi går mod midtugen, hvor højderne falder til de lave 40'ere. Heldigvis vil vindstød ledsage denne tørre strækning, hvilket bringer en opvarmningstendens ind og skubber højderne tilbage over gennemsnittet til midten til de øvre 50'ere torsdag og fredag.

Weekendprognosen indikerer, at regnen vender tilbage lørdag morgen på grund af et kraftigt stormsystem. Da temperaturerne svæver på den varmere side, når de midt-til-øverste 50'erne om eftermiddagen, forventes den kraftigste nedbør om aftenen med risiko for tordenvejr.

Der er stadig en vis usikkerhed omkring tidspunktet for frontpassagen sent lørdag til søndag, som vil afgøre, om nedbørstypen skifter fra regn til sne. Som følge heraf er det tilrådeligt at overvåge prognosen nøje for eventuelle ændringer, der kan påvirke weekendplaner.

Samlet set bringer de skiftende vejrmønstre variationer i vejrudsigten med en blanding af regn og vinterlige forhold i nogle områder. Det er vigtigt at holde sig informeret og forberedt på disse ændringer for at sikre en sikker og fornøjelig weekend.

