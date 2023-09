En universel standard: betydningen af ​​materie for smarte hjemmeenheder

At have et smart hjem kan være praktisk og tilfredsstillende, men det kommer ofte med besværet med at håndtere forskellige standarder for forskellige enheder. Dette betyder flere hubs, apps og komplicerede opsætningsprocesser. Matter, en ny teknologistandard for smart home-enheder, har til formål at løse dette problem ved at levere en universel standard, som alle enheder kan overholde.

I et smart home-setup kan du have pærer fra et firma, stik fra et andet, et vandsystem fra et andet mærke og klimaanlæg fra endnu et andet. Hvert af disse produkter kræver muligvis sin egen hub og app, og de kan bruge forskellige tilslutningsstandarder såsom Zigbee, Z-wave og Ha-low. Denne fragmenterede opsætning kan være ubelejlig og forvirrende for brugerne.

Matter søger at forene det smarte hjems økosystem ved at tilbyde en enkelt standard, som alle enheder kan anvende. Med Matter kan du bruge en hjemmekontrolhub efter eget valg, uanset om det er SmartThings, Google Home, Apple HomeKit eller Alexa. Alle Matter-kompatible enheder vil arbejde problemfrit med din valgte hub, hvilket eliminerer behovet for flere apps og hubs i hele dit hjem.

Ud over at forenkle opsætning og kontrol, bringer Matter også andre fordele. Matter-enheder kan stadig fungere, selv når internettet er nede, fordi de kan oprette forbindelse til dit lokale netværk. Scener og automatiseringer, som du har konfigureret, vil fortsætte med at køre problemfrit, hvilket sikrer, at dit smarte hjem forbliver funktionelt selv i offline-situationer. Denne funktion adskiller Matter fra mange andre smart home-systemer.

Matter 1.0 blev udgivet sidste år, og fremtidige opdateringer vil yderligere udvide dets funktioner og enhedskompatibilitet. Køreplanen inkluderer understøttelse af en bred vifte af enheder, herunder husholdningsapparater som vakuumrobotter, vaskemaskiner, tørretumblere og køleskabe. De fleste store aktører i smart home-industrien har allerede forpligtet sig til at adoptere Matter, hvilket gør det til en bredt accepteret standard.

For eksisterende enheder er der forskellige scenarier. Nogle enheder kan modtage softwareopdateringer via wifi for at gøre dem kompatible med Matter. Hubs i stedet for individuelle enheder vil blive opdateret til at fungere med Matter, så du skal muligvis stadig beholde dine eksisterende hubs. Nogle Zigbee-enheder modtager muligvis også opdateringer for kompatibilitet. Andre enheder vil fortsætte med at arbejde med deres eksisterende systemer.

For fuldt ud at omfavne fordelene ved Matter, anbefales det at købe nye smartenheder, der kommer med Matter-support. Efterhånden som du anskaffer dig nye produkter, kan du gradvist erstatte de gamle med Matter-kompatible enheder, og til sidst skabe et fuldt integreret og harmonisk smart home-system.

