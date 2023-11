Hvorfor blev Zostavax taget af markedet?

I et overraskende træk annoncerede medicinalfirmaet Merck for nylig, at det ville indstille sin populære helvedesildsvaccine, Zostavax. Denne beslutning har fået mange mennesker til at undre sig over, hvorfor en udbredt og tilsyneladende effektiv vaccine ville blive taget af markedet. Lad os dykke ned i årsagerne bag denne uventede udvikling.

Effektiviteten af ​​Zostavax:

Zostavax blev introduceret i 2006 som den første vaccine til at forhindre helvedesild, en smertefuld og potentielt invaliderende tilstand forårsaget af reaktivering af varicella-zoster-virus, som også forårsager skoldkopper. Vaccinen viste sig at være cirka 51 % effektiv til at forebygge helvedesild og 67 % effektiv til at reducere risikoen for postherpetisk neuralgi, en almindelig komplikation af helvedesild.

Ankomsten af ​​en ny og forbedret vaccine:

Den primære årsag til, at Zostavax seponerer, er introduktionen af ​​en nyere og mere effektiv vaccine kaldet Shingrix. Shingrix er udviklet af GlaxoSmithKline og kan prale af en imponerende effektivitetsrate på over 90% til at forebygge helvedesild og postherpetisk neuralgi. Denne betydelige forbedring af effektiviteten har ført til et fald i brugen af ​​Zostavax, hvilket fik Merck til at trække det tilbage fra markedet.

Bekymringer over Zostavaxs aftagende effektivitet:

En anden faktor, der bidrager til fjernelsen af ​​Zostavax, er dens aftagende effektivitet over tid. Undersøgelser har vist, at vaccinens beskyttelse falder markant efter de første par år, hvilket efterlader individer sårbare over for helvedesild senere i livet. Dette fald i effektivitet, kombineret med tilgængeligheden af ​​et mere potent alternativ, har yderligere mindsket efterspørgslen efter Zostavax.

FAQ:

Spørgsmål: Er Zostavax stadig sikkert at bruge?

A: Ja, Zostavax anses stadig for at være sikkert og effektivt til at forhindre helvedesild. Det anbefales dog ikke længere på grund af tilgængeligheden af ​​en mere effektiv vaccine, Shingrix.

Q: Kan jeg skifte fra Zostavax til Shingrix?

A: Ja, hvis du tidligere har fået Zostavax, anbefales det at fuldføre helvedesildsvaccinationsserien med Shingrix for at sikre maksimal beskyttelse.

Q: Vil Zostavax være tilgængelig i fremtiden?

A: Merck har indstillet produktionen og distributionen af ​​Zostavax, så det er usandsynligt, at det bliver tilgængeligt i fremtiden.

Afslutningsvis kan seponeringen af ​​Zostavax tilskrives ankomsten af ​​en mere effektiv vaccine, Shingrix, og bekymringer over Zostavaxs aftagende effektivitet over tid. Mens Zostavax stadig betragtes som sikkert, opfordres enkeltpersoner til at vælge den overlegne beskyttelse, der tilbydes af Shingrix.