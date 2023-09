Udforskning af begrænsningerne ved procesgenerering i Starfield

By

Starfield, Bethesdas seneste open-world RPG, har betaget spillere med sit enorme univers at udforske. Mange spillere har dog bemærket et mærkeligt mønster: døde rumvæsener spredt ud over planeterne. Denne opdagelse fremhæver begrænsningerne i Bethesdas afhængighed af proceduremæssig generering.

Starfield kan prale af en enorm verden med hundredvis af quests, rumskibe, fremmede væsner og planeter at opdage. Fangsten er, at meget af indholdet er proceduremæssigt genereret, snarere end håndlavet af udviklere. Efterhånden som spillere dykker dybere ned i spillet, begynder de at bemærke gentagne elementer, såsom identiske forposter med forskellige NPC'er eller lignende anlæg med forskellige navne.

Et særligt mønster, som spillere er stødt på, er tilstedeværelsen af ​​døde dyr. Mens de søger efter steder til at skabe forposter, støder spillere på bunker af døde fremmede væsner, ofte i nærheden af ​​store klipper eller formationer. Årsagen til dette fænomen bliver tydelig, når man undersøger spillets økosystem.

I Starfield er planeter beboet af forskellige fremmede arter, herunder planteædere og rovdyr. Problemet ligger i rovdyrenes aggressive natur, som strejfer rundt i flok og hurtigt eliminerer svagere planteædere. Mens spillere observerer disse møder, er de vidne til flokke af fredelige planteædere, der bliver decimeret af nogle få magtfulde rovdyr. Denne ubalancerede dynamik resulterer i bunker af døde dyr spredt ud over spillets planeter.

Desuden har spillere også bemærket gentaget indhold ud over tilstedeværelsen af ​​døde dyr. Væsner på tværs af forskellige planeter udviser lignende adfærd og egenskaber, hvilket fører til en følelse af gentagelse og mangel på unikke oplevelser. Kendskabet til disse skabninger og miljøer dæmper spændingen ved at udforske Starfields enorme galakse.

Mens Starfields proceduremæssige generation giver mulighed for et ekspansivt og mangfoldigt univers, kommer den også med ulempen ved gentaget indhold. Spillere længes efter de mere distinkte og håndlavede verdener fra Bethesdas tidligere titler, såsom Fallout 3 og Skyrim. Ikke desto mindre fortsætter Starfield med at tilbyde en fordybende rum-RPG-oplevelse, der fængsler spillere med sin store skala og udforskningsmuligheder.

Kilder: Bethesda Games Studio