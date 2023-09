Riot Games' strategi bag midlertidige spiltilstande i League of Legends

Riot Games, skaberen af ​​League of Legends, har introduceret adskillige spiltilstande gennem årene. Mens nogle er blevet permanente tilføjelser til spillet, har andre kun gjort midlertidige optrædener. Dette rejser spørgsmålet om, hvorfor Riot bruger tid på at udvikle spiltilstande, der ikke bliver ved.

En af de seneste spiltilstande, som Riot introducerede, er Arena, en 2v2v2v2-tilstand, hvor hold deltager i hurtige og kaotiske træfninger. Gennem hele spillet modtager spillere vilde forstærkninger, der transformerer deres spillestil. På trods af at være blevet godt modtaget af spillere, var Arena kun tilgængelig i en begrænset periode, indtil den vendte tilbage i december. Dette var dog en del af Riots bevidste strategi.

Eduardo Cortejoso, en spilproducent hos Riot Games, forklarede, at tidligere tilstande blev målt ud fra specifikke kriterier som spiltimer eller køb pr. konto. Men med Arena ville Riot bruge det som en mulighed for at genopbygge spillernes tillid. Denne beslutning var påvirket af League of Legends, der gik gennem en hård opdatering i begyndelsen af ​​året.

Arena var beregnet til at være en del af en større indsats for at imødegå fans klager over stagnation og et fald i spillets historie. Ligaholdet havde til formål at skabe en tilstand, der kunne bygges på i efterfølgende iterationer. De ønskede at fastholde det holdaspekt, der gør League sjovt, hvilket fik dem til at indstille sig på et 2v2-format. Dette giver mulighed for en team-orienteret oplevelse, samtidig med at barrierer for højkvalitets gameplay reduceres.

Selvom Arena forsvandt fra klienten efter dens første kørsel, er den gode nyhed, at den vil vende tilbage sammen med Nexus Blitz. Den næste version af Arena vil byde på tweaks og nye drejninger, såsom yderligere forbedringer, som spillere kan eksperimentere med. Dette afspejler et skift i, hvordan Riot nærmer sig midlertidige spiltilstande, med det formål at udforske undertjente publikummer og opfylde uopfyldte forventninger.

Cortejoso erkender, at denne tilgang kan tjene færre spillere, men håber, at den vil resultere i en bredere vifte af spilleroplevelser. Riot planlægger at fokusere mere på læring og eksperimentering med tilstande i de kommende år, og omfavne en lettere udviklingstilgang.

Sammenfattende er Riot Games' strategi bag midlertidige spiltilstande som Arena i League of Legends todelt. For det første tjener det som en mulighed for at genopbygge spillernes tillid og adressere bekymringer. For det andet giver det Riot mulighed for at udforske nye ideer, målrette mod specifikke målgrupper og skabe varierede spilleroplevelser. Selvom disse tilstande måske ikke bliver ved permanent, bidrager de til den igangværende udvikling af League of Legends.